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Messina, recuperata seconda vittima del crollo a Pistunina, ancora 4 dispersi

di Italpress -

MESSINA (ITALPRESS) – Sale a due il bilancio delle vittime delcrollo della palazzina nel rione Pistunina, a Messina. I vigilidel fuoco hanno recuperato intorno alle 4 del mattino il corposenza vita di Rosa Leone, sorella di Carmelo Leone, la primavittima estratta dalle macerie nella giornata di ieri. La donna èstata identificata dalla figlia Clelia. Proseguono senza sosta leoperazioni di ricerca delle quattro persone ancora disperse.(ITALPRESS)
– Foto: xr6/Italpress –

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