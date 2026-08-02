Esteri

La Cina sta riscrivendo le regole globali dell’Ia

La scelta di Pechino di proporre l'intelligenza artificiale come bene pubblico globale si sta rivelando vincente

di Ernesto Ferrante - 2 Agosto 2026

La sensazione, ormai, non è che gli Stati Uniti abbiano perso terreno sull’intelligenza artificiale. È che si siano svegliati in un mondo dove il terreno non è più lo stesso. L’arrivo di Kimi K3, il modello di Moonshot AI che Axios descrive come un “game-changer”, ha fatto saltare l’architettura del primato americano con una rapidità che ha colto tutti di sorpresa. Non è un semplice sorpasso. Si tratta di un vero e proprio cambio di paradigma. Kimi supera Fable 5 di Anthropic e GPT-5.6 Sol nei test di Arena, costa il 40% in meno e sarà rilasciato come open-weight, permettendo a governi e aziende di personalizzarlo e integrarlo nei propri sistemi. È l’esatto contrario del modello statunitense, fondato su prodotti chiusi, costosi, e sempre più difficili da scalare.

La corsa di Pechino

Per mesi Washington ha ripetuto che la Cina fosse indietro di sei-dodici mesi. Ad aprile, il centro federale di test stimava un ritardo di otto mesi per DeepSeek. Ma Kimi ha demolito quella narrativa. Il vantaggio americano non si è ridotto, è evaporato. E lo ha fatto mentre Pechino aggirava le restrizioni sui chip Nvidia attraverso articolate reti parallele, dimostrando che nessun embargo tecnologico può rallentare un ecosistema che ha deciso di accelerare a ogni costo. “L’intero gioco è cambiato”, ha commentato l’analista Kim Isenberg. Una frase che segna il passaggio da una competizione a una sostituzione.

La filosofia cinese sull’Ia

Ma il punto decisivo è che il gigante asiatico non sta vincendo solo sul piano tecnico. Sta imponendo una visione peculiare. La Conferenza mondiale sull’Ia 2026 di Shanghai, con la partecipazione personale del presidente Xi Jinping, ha sancito la nascita della WAICO, la prima organizzazione intergovernativa dedicata all’intelligenza artificiale. Ventinove Paesi fondatori, sede permanente in Cina, mandato globale: accesso alle tecnologie, standard, formazione, riduzione del divario digitale. Il Dragone sta spostando la governance dell’Ia dal terreno delle dichiarazioni volontarie a quello dell’istituzione, sottraendo centralità alle big tech americane e restituendo potere ai governi.

Due modelli contrapposti

È qui che si vede il doppio superamento cinese. Gli Stati Uniti continuano a concepire l’Ia come una gara per la supremazia tecnologica, con controlli sulle esportazioni e un ecosistema pensato per consolidare il predominio americano. La Cina, invece, propone l’Ia come bene pubblico globale. Una “sinfonia”, l’ha definita Xi, non un assolo. Non nega la sicurezza, e al contempo rifiuta che diventi un pretesto per costruire blocchi tecnologici e limitare la circolazione delle conoscenze.

Gli Usa non dettano più le regole

Il risultato è che mentre gli Usa discutono di come non accumulare altro distacco, Pechino ridisegna il campo di gioco. La superiorità cinese è nella capacità di integrare tecnologia, potere e istituzioni in un’unica architettura. L’America può ancora innovare, ma non può impedire al mondo di scegliere un’alternativa più economica, più accessibile e ormai più avanzata. La Cina non sta più correndo. Sta “dirigendo” l’orchestra.