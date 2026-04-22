Meteo

Meteo, oggi sull’Italia tempo instabile: calano le temperature

di Redazione L'Identità - 22 Aprile 2026

Nella giornata di oggi, mercoledì 22 aprile, l’Italia è interessata da condizioni meteo decisamente instabili, con un quadro climatico caratterizzato da cieli prevalentemente nuvolosi e precipitazioni diffuse su gran parte del territorio. La situazione risulta particolarmente dinamica nelle regioni del Centro e del Sud, dove sono attesi rovesci anche a carattere temporalesco, accompagnati da un generale abbassamento delle temperature.

Il meteo di oggi: nord, centro e sud

Al Nord il tempo si presenta variabile, con nubi irregolari che interessano diverse aree. Le precipitazioni risultano più probabili nelle prime ore della giornata, soprattutto tra il Nordovest e le zone del Triveneto. Nel corso del pomeriggio si osserva un parziale miglioramento, con schiarite alternate a momenti di nuvolosità, anche se il clima rimane piuttosto fresco per il periodo.

Spostandosi al Centro, la situazione appare più instabile. Lungo la dorsale appenninica e nelle aree interne si registrano rovesci e temporali sparsi, che possono intensificarsi nelle ore centrali e nel pomeriggio. Nel Lazio, in particolare, il cielo si mantiene per lo più coperto, con possibilità di piogge intermittenti e locali fenomeni temporaleschi, soprattutto nelle zone interne e collinari.

Anche il Sud e le Isole non sono risparmiati dall’instabilità. Qui si prevedono condizioni di maltempo più diffuse, con piogge e temporali che interessano in modo particolare la Puglia, la Basilicata e le aree interne delle altre regioni meridionali. I fenomeni possono risultare localmente intensi, specie tra il pomeriggio e la sera.

Per quanto riguarda le temperature, si registra un calo generalizzato su tutta la penisola, con valori massimi compresi mediamente tra i 18°C e i 23°C. I venti soffiano deboli, ma con possibili rinforzi dai quadranti settentrionali soprattutto sui mari, contribuendo a rendere il clima più fresco e instabile.