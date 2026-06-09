Meteo

Temporali violenti tra oggi e domani. Allerta meteo in Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia

Una nuova fase di maltempo colpisce il Nord, tre le regioni in allerta meteo

di Marzio Amoroso - 9 Giugno 2026

Tra oggi e domani il Nord Italia affronta una fase di instabilità molto marcata con allerta meteo. Le regioni più esposte sono Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia, dove si prevede il passaggio di temporali intensi, raffiche di vento e grandinate anche di dimensioni rilevanti. Le condizioni meteo peggiorano dal pomeriggio, quando l’aria calda presente in pianura incontra correnti più fresche in quota e favorisce lo sviluppo di celle temporalesche rapide e violente.

Lombardia sotto osservazione

La Lombardia vive ore di attenzione elevata. I modelli indicano la formazione di temporali intensi tra Prealpi e pianura, con possibili nubifragi localizzati. Le aree urbane come Milano restano sensibili per la risposta rapida dei corsi d’acqua minori. Le precipitazioni possono risultare intense in brevi intervalli, con rischio di allagamenti improvvisi e accumuli significativi, per questo motivo è scattata l’allerta meteo gialla.

Veneto esposto a grandinate e raffiche forti

Il Veneto si trova lungo la traiettoria delle celle più strutturate. Le zone di pianura e pedemontane possono essere interessate da grandine e colpi di vento improvvisi. La dinamica atmosferica favorisce temporali che si muovono velocemente e scaricano molta energia in pochi minuti. Le temperature elevate delle ultime ore aumentano il contrasto termico e rendono più probabile la formazione di fenomeni severi.

Friuli-Venezia Giulia nel mirino del Nordest

Il Friuli-Venezia Giulia entra nella fase più attiva tra tardo pomeriggio e sera. Le correnti da ovest possono convogliare verso la regione temporali nati sulle Alpi e rinforzati lungo il percorso. Le pianure del pordenonese risultano particolarmente esposte a grandinate e rovesci intensi e quindi ad allerta meteo da gialla ad arancione. Non si esclude la formazione di linee temporalesche capaci di attraversare l’intera regione.

Cosa aspettarsi nelle prossime ore

La giornata di domani mantiene un quadro instabile, con pause soleggiate alternate a nuovi temporali. Le temperature restano sopra la media e alimentano ulteriori sviluppi convettivi. La situazione richiede attenzione soprattutto negli spostamenti e nelle aree soggette a criticità idrauliche.