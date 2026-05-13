Attualità

Milan, esplode la protesta social: tutti vogliono Paolo Maldini

Il bombing sulla bandiera rossonera non è solo nostalgia

di Daniel Walker - 13 Maggio 2026

C’è un dettaglio che ormai salta subito all’occhio a chiunque apra i profili ufficiali del AC Milan: sotto quasi ogni post compaiono centinaia di gif dedicate a Paolo Maldini.

“Vogliamo Paolo Maldini”

Non meme casuali, non semplice nostalgia calcistica. È una vera protesta digitale organizzata dai tifosi rossoneri, diventata sempre più massiccia nelle ultime settimane.

Instagram, X e Facebook del Milan sono stati letteralmente invasi da immagini dell’ex capitano. Maldini che alza la Champions, Maldini che esulta, Maldini dirigente durante lo scudetto del 2022.

Un bombardamento social che racconta molto più di quanto sembri. Perché dietro quelle gif si nasconde il malcontento crescente di una parte enorme della tifoseria verso l’attuale gestione societaria.

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Tutti contro Furlani

Il bersaglio principale della contestazione è soprattutto l’amministratore delegato Giorgio Furlani e, più in generale, la linea scelta dalla proprietà dopo l’addio di Maldini nel 2023.

Molti tifosi non hanno mai perdonato la rottura con l’uomo simbolo del Milan moderno, considerandola l’inizio di una perdita progressiva di identità. Per una larga fetta del popolo rossonero, Maldini non era soltanto un dirigente: rappresentava credibilità calcistica, peso nello spogliatoio e soprattutto milanismo autentico.

La delusione

Le tensioni sono tornate fortissime anche per le recenti scelte tecniche e strategiche. Una parte della tifoseria teme infatti che il club stia privilegiando logiche economiche e sostenibilità finanziaria rispetto alla costruzione di una squadra realmente competitiva ai massimi livelli europei. Ogni risultato negativo, ogni trattativa sfumata sul mercato e ogni decisione contestata finiscono così per riaccendere il rimpianto Maldini.

Sul fondo resta poi anche il tema allenatore. Massimiliano Allegri ha riportato esperienza, pragmatismo e mentalità vincente. Ma anche su questo fronte il clima resta divisivo. Una parte dei tifosi vede Allegri come l’uomo giusto per la solidità del Milan. Altri continuano a temere un progetto poco ambizioso sul piano del gioco.

In ogni caso, il fatto stesso che il dibattito ruoti continuamente attorno a figure del passato — il vecchio Milan vincente… — racconta bene il disagio attuale della tifoseria.

Il social bombing con le gif di Maldini è quindi molto più di una semplice tendenza online. È il segnale di una frattura ancora aperta tra società e tifosi. Un messaggio continuo alla dirigenza: il popolo rossonero sente di aver perso un pezzo della propria anima e continua a chiedere, in modo sempre più rumoroso, un ritorno alle radici identitarie del club.