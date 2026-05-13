TAPPE IN TAVOLA, IL GIRO D’ITALIA IN CUCINA
Il Giro d’Italia 2026 raccontato anche a tavola:, a ogni tappa un piatto tipico per trasformare il viaggio in un assaggio di tradizione
Il Giro d’Italia 2026 raccontato anche a tavola: a ogni tappa un piatto tipico per trasformare il viaggio in un assaggio di tradizione
Seguiamo il Giro d’Italia 2026 non solo con le ruote ma anche con il gusto! A ogni tappa, scendiamo in cucina per scoprire una ricetta tipica della città ospitante. Perché ogni salita merita una forchettata, e ogni traguardo… un boccone di tradizione!
Quinta Tappa del Giro d’Italia
13 maggio da Praia a Mare a Potenza 204 km
Potenza è il cuore amministrativo e istituzionale della Basilicata, capoluogo regionale e punto di riferimento per l’intero territorio lucano. La sua storia attraversa epoche diverse, dai primi insediamenti romani alle trasformazioni medievali, fino al ruolo moderno di città universitaria e centro culturale. La posizione dominante, a oltre 800 metri di altitudine, le conferisce un carattere unico, una città che ha saputo mantenere un ruolo centrale nonostante terremoti, ricostruzioni e cambiamenti urbanistici. Oggi Potenza rappresenta una sintesi tra memoria storica e funzioni contemporanee, con un’identità forte e riconoscibile ed è per questo che il Giro d’Italia le rende omaggio.
Ed è proprio qui, tra strade, profumi e storie di questa città, che nasce il piatto che la rappresenta meglio.
Strascinati alla Potentina – sapori lucani autentici
Ingredienti per 4 persone:
- 400 g di strascinati freschi
- 400 g di pomodori pelati
- 1 spicchio d’aglio
- 1 peperone crusco
- 40 g di pecorino lucano grattugiato
- 4 cucchiai di olio extravergine d’oliva
- Sale q.b.
Preparazione:
Scalda l’olio in una casseruola e aggiungi l’aglio schiacciato.
Quando inizia a dorare, unisci il peperone crusco sbriciolato e lascialo insaporire per pochi secondi.
Aggiungi i pomodori pelati schiacciati, regola di sale e cuoci a fuoco dolce finché la salsa diventa densa.
Cuoci gli strascinati in abbondante acqua salata e scolali al dente.
Versa la pasta nella casseruola e manteca con il sugo.
Aggiungi il pecorino lucano e un filo d’olio crudo.
Servi subito, con un’ultima spolverata di formaggio.
Torna alle notizie in home