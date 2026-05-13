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TAPPE IN TAVOLA, IL GIRO D’ITALIA IN CUCINA

Il Giro d’Italia 2026 raccontato anche a tavola:, a ogni tappa un piatto tipico per trasformare il viaggio in un assaggio di tradizione

di Gianluca Pascutti - 13 Maggio 2026

Il Giro d’Italia 2026 raccontato anche a tavola: a ogni tappa un piatto tipico per trasformare il viaggio in un assaggio di tradizione

Seguiamo il Giro d’Italia 2026 non solo con le ruote ma anche con il gusto! A ogni tappa, scendiamo in cucina per scoprire una ricetta tipica della città ospitante. Perché ogni salita merita una forchettata, e ogni traguardo… un boccone di tradizione!

Quinta Tappa del Giro d’Italia

13 maggio da Praia a Mare a Potenza 204 km

Potenza è il cuore amministrativo e istituzionale della Basilicata, capoluogo regionale e punto di riferimento per l’intero territorio lucano. La sua storia attraversa epoche diverse, dai primi insediamenti romani alle trasformazioni medievali, fino al ruolo moderno di città universitaria e centro culturale. La posizione dominante, a oltre 800 metri di altitudine, le conferisce un carattere unico, una città che ha saputo mantenere un ruolo centrale nonostante terremoti, ricostruzioni e cambiamenti urbanistici. Oggi Potenza rappresenta una sintesi tra memoria storica e funzioni contemporanee, con un’identità forte e riconoscibile ed è per questo che il Giro d’Italia le rende omaggio.

Ed è proprio qui, tra strade, profumi e storie di questa città, che nasce il piatto che la rappresenta meglio.

Strascinati alla Potentina – sapori lucani autentici

Ingredienti per 4 persone :

400 g di strascinati freschi

400 g di pomodori pelati

1 spicchio d’aglio

1 peperone crusco

40 g di pecorino lucano grattugiato

4 cucchiai di olio extravergine d’oliva

Sale q.b.

Preparazione:

Scalda l’olio in una casseruola e aggiungi l’aglio schiacciato.

Quando inizia a dorare, unisci il peperone crusco sbriciolato e lascialo insaporire per pochi secondi.

Aggiungi i pomodori pelati schiacciati, regola di sale e cuoci a fuoco dolce finché la salsa diventa densa.

Cuoci gli strascinati in abbondante acqua salata e scolali al dente.

Versa la pasta nella casseruola e manteca con il sugo.

Aggiungi il pecorino lucano e un filo d’olio crudo.

Servi subito, con un’ultima spolverata di formaggio.