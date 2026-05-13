Esteri

Trump vola in Cina per il vertice con Xi Jinping

di Redazione - 13 Maggio 2026

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è partito dalla Casa Bianca per una delicata visita istituzionale in Cina. L’obiettivo dichiarato è rafforzare i rapporti economici e commerciali tra Washington e Pechino. Il viaggio, che culminerà con il vertice con il presidente cinese Xi Jinping, arriva in una fase particolarmente sensibile delle relazioni tra le due principali potenze economiche mondiali. Entrambe segnate negli ultimi anni da tensioni commerciali, dispute tecnologiche e contrasti geopolitici. Prima della partenza, parlando ai giornalisti sul prato della Casa Bianca, Trump ha adottato toni concilianti nei confronti della leadership cinese. Ha definito Xi Jinping “una persona meravigliosa” e “un amico”. Il presidente americano ha sottolineato la solidità dei rapporti economici tra i due Paesi, lasciando intendere che il summit potrebbe aprire una nuova fase nel dialogo bilaterale.

I temi al centro dell’incontro

“Avremo un grande incontro con la Cina. Facciamo molti affari insieme e la relazione è molto buona”, ha dichiarato Trump, ribadendo la volontà di concentrarsi soprattutto sulle questioni commerciali. Secondo il presidente statunitense, il tema centrale dei colloqui sarà infatti il commercio internazionale, con particolare attenzione agli scambi economici e agli equilibri tra le due economie. Nonostante ciò, durante la visita verranno affrontati anche alcuni dossier internazionali particolarmente delicati. Tra i quali quello legato all’Iran e al programma nucleare di Teheran. Trump ha però ridimensionato il peso della questione iraniana nel confronto con Xi Jinping, spiegando che gli Stati Uniti avrebbero già “la situazione sotto controllo”. “Abbiamo molte cose di cui discutere. Non direi che l’Iran sia uno dei temi principali, perché abbiamo l’Iran molto sotto controllo”, ha affermato il presidente americano.

L’agenda del viaggio di Trump in Cina

Trump ha inoltre ribadito che Washington non ritiene necessario il supporto cinese per affrontare la questione iraniana. Pur confermando che con Xi Jinping ci sarà una lunga conversazione anche sul Medio Oriente e sugli scenari geopolitici internazionali. Secondo il programma ufficiale diffuso dalla Casa Bianca, il presidente americano arriverà a Pechino nella giornata di oggi. Il vertice entrerà nel vivo domani con una cerimonia ufficiale nella Grande Sala del Popolo, sede dei principali incontri istituzionali della leadership cinese. Successivamente è previsto un colloquio bilaterale tra Trump e Xi Jinping sui principali dossier economici, commerciali e strategici. La giornata si concluderà con un banchetto di Stato. Venerdì sono in agenda nuovi incontri tra le due delegazioni, inclusi una foto ufficiale di amicizia, un tè bilaterale e un pranzo istituzionale prima della partenza di Trump per gli Stati Uniti.