Milano a un punto di svolta dopo il caso della Torre Unico-Brera

Il capoluogo lombardo oggi attraversato da flussi finanziari globali che ne riscrivono le gerarchie interne

di Dave Hill Cirio - 12 Dicembre 2025

Nuovo sequestro nella maxi indagine sulla gestione dell'urbanistica a Milano. Questa volta il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Gdf, in esecuzione di un provvedimento del gip, ha messo i sigilli a un palazzo in zona Brera, in pieno centro storico. Si tratta di un complesso residenziale di lusso - due edifici di 4 e 11 piani - in via Anfiteatro, su un'area rimasta vuota dal 2006 in seguito alla demolizione di un palazzo settecentesco composto da due corpi di 5 e 3 piani

Il sequestro della Torre Unico-Brera

La Guardia di Finanza ha posto sotto sequestro il cantiere nel centro del quartiere che è cuore storico-artistico della città, su ordine del Gip Mattia Fiorentini. Il provvedimento, nell’ambito di un’indagine che punta a far luce su presunte forzature nei titoli edilizi e su un uso distorto delle procedure amministrative.

L’inchiesta coinvolge 27 indagati fra tecnici, progettisti, membri della Commissione per il paesaggio ed ex funzionari comunali. Secondo la Procura, autorizzazioni che avrebbero “disatteso la normativa urbanistica”, consentendo di qualificare come ristrutturazione un intervento che, per dimensioni e caratteristiche, sarebbe invece una nuova costruzione su area libera. Una scelta che avrebbe reso possibile evitare iter più rigorosi, fra cui il permesso di costruire e il piano attuativo.

In via Anfiteatro 7, dove per anni è rimasto un vuoto urbano dopo la demolizione di edifici settecenteschi, sorge un complesso di due palazzi da 4 e 11 piani, destinati a 27 appartamenti di fascia alta. Monolocali in vendita a prezzi che sfiorano cifre da investimento internazionale. Un progetto ambizioso, che secondo gli inquirenti avrebbe tratto vantaggio da una “lettura creativa” delle regole.

L’urbanistica “creativa”

Un passaggio cruciale del decreto di sequestro riguarda l’uso di terminologie tecniche considerate fuorvianti. L’indicazione di “superficie lorda di pavimento” al posto della volumetria avrebbe ridotto la trasparenza sul reale impatto degli edifici, alterando la portata degli obblighi urbanistici. Per il Gip, un impianto documentale che “occulta la natura dell’intervento” e finisce per danneggiare la comunità.

Nel mirino anche i vertici della società operatrice, Carlo e Stefano Rusconi, insieme al progettista Marco Emilio Maria Cerri, già componente della Commissione per il paesaggio. I legali hanno annunciato ricorso al Riesame e ricordano che in precedenti contenziosi il Consiglio di Stato aveva giudicato legittimi i titoli edilizi. Una posizione che conferma la complessità del caso, sospeso fra interpretazioni tecniche e sospetti di irregolarità.

Il sequestro di Brera, nel quadro più ampio delle verifiche in corso su diversi interventi edilizi milanesi. Un mosaico di indagini che mette nuovamente sotto pressione la macchina amministrativa della città e riaccende il dibattito sul rapporto fra impulso privato e controllo pubblico.

Un cambio di fase

Il cantiere di Brera, come il simbolo di un cambio di fase. Milano, che negli ultimi dieci anni ha accelerato più di ogni altra città italiana, ora costretta a guardare dentro la propria trasformazione. Il sequestro, non solo un atto giudiziario: una spia accesa sul modello di sviluppo urbano che ha accompagnato la crescita.

Per decenni, quell’area era rimasta sospesa fra demolizioni, progetti incompiuti e ipotesi di edilizia popolare. Un volto possibile di Milano, mai diventato reale. Nel frattempo la città ha cambiato pelle: la rigenerazione, motore di attrattività globale, con capitali esteri pronti a investire in ogni varco disponibile. Fondi immobiliari internazionali, veicoli di private equity, grandi operatori del real estate hanno individuato nel centro storico un mercato stabile e redditizio.

Una storia che si apre, non si chiude

L’effetto, rapido: valori alle stelle, pressione sulle destinazioni d’uso, incentivi crescenti a spingere ogni progetto verso la massima valorizzazione economica. Dentro questo contesto, il caso di via Anfiteatro. Il sequestro, a registrare il confine sottile tra semplificazione amministrativa e aggiramento degli obblighi. ma pure la forte tentazione di sfruttare ogni ambiguità normativa quando la rendita immobiliare cresce senza freni. Non una anomalia isolata, quindi. Milano, oggi attraversata da flussi finanziari globali che ne riscrivono le gerarchie interne.

Nei quartieri centrali, la funzione residenziale tradizionale sostituita da un prodotto immobiliare pensato per investitori ad alta capacità di spesa. Nella frattura tra interesse pubblico e pressione del mercato, l’ombra insinuante delle “procedure creative”, dei titoli edilizi borderline, delle Scia usate al limite del consentito. Nel caso Unico-Brera, forte questa tensione.

Racconta una città che rischia di diventare terreno di conquista, più che luogo governato. Una città ove scegliere se mantenere un’urbanistica capace di difendere gli equilibri collettivi o cedere alla logica della valorizzazione a ogni costo. L’inchiesta, per fotografare Milano a un punto critico della sua evoluzione. Il sequestro di Brera non chiude una storia: la apre.