Cronaca

Urbanistica, scatta il sequestro in zona Brera a Milano

In azione la Guardia di Finanza: ci sono 27 indagati

di Maria Graziosi - 11 Dicembre 2025

La Guardia di Finanza a Milano ha sequestrato un palazzo in zona Brera: prosegue l’inchiesta sull’urbanistica nel capoluogo lombardo, L’operazione questa mattina. Sotto i sigilli il cantiere Torre-Unico dove erano in corso lavori per la costruzione di due immobili, rispettivamente di quattro e undici piani. Fioccano gli avvisi di garanzia: ci sono 27 indagati che dovranno rispondere, a vario titolo e in posizioni differenti, delle ipotesi di reato di abusi edilizi, lottizzazione abusiva e falso. Tra di loro anche i progettisti ed ex funzionari comunali.

Sequestro a Brera, proseguono le indagini sull’urbanistica

È una lunga e complessa questione quella che, stamattina, ha portato la Guardia di finanza a eseguire il decreto di sequestro disposto dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Milano. La prima pratica edilizia in via Anfiteatro 7, l’area interessata dal provvedimento giudiziario, risalirebbe addirittura al 1828. Stiamo parlando di quasi duecento anni fa. Ma, tornando ai nostri tempi, la vicenda risale al 1999 quando l’allora amministrazione comunale aveva approvato un progetto di ricostruzione per realizzare case popolari. Nel 2007, poi, sono stati abbattuti i due ruderi pubblici risalenti al ’700, di 3 e 5 piani. E si è passati al progetto attuale che prevede la realizzazione di due edifici di lusso da 4 e 11 piani autorizzati con una Scia (segnalazione certificata d’inizio attività) e non con un permesso di costruire con annesso piano attuativo. A distanza di quasi vent’anni, il sequestro.

Gli strascichi dell’indagine

Nel marzo scorso, nell’interrogatorio preventivo davanti al gip Mattia Fiorentini il progettista Marco Cerri, ex componente della Commissione paesaggio, rappresentato dagli avvocati Umberto Ambrosoli ed Enrico Canzi, si era tra l’altro dovuto difendere dall’accusa di falso in atto pubblico proprio sulle pratiche edilizie di via Anfiteatro 7. Il provvedimento di sequestro eseguito in Brera oggi riporta d’attualità l’inchiesta milanese sull’urbanistica che ha innescato un mare di reazioni e polemiche. A Milano ma soprattutto in tutto il resto del Paese.