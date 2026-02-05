Cronaca

Milano-Cortina: arrivi eccellenti e intoppi

Blackout e virus hanno reso ancora più tesa l'atmosfera

di Ernesto Ferrante - 5 Febbraio 2026

Il vice presidente degli Stati Uniti JD Vance e la moglie Usha sono arrivati all’aeroporto di Miano Malpensa, dove è atterrato l’Air Force Two. A renderlo noto è stato il sito di Flightradar24. Vance e la Second Lady hanno viaggiato con i figli Ewan, Vivek e Mirabel e insieme parteciperanno domani alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina. Al termine della visita in Italia faranno tappa in Armenia e in Azerbaijan.

Gli appuntamenti di Vance

A breve il vice di Trump, che guida la delegazione presidenziale, incontrerà gli atleti americani che parteciperanno alle Olimpiadi invernali. Questo pomeriggio, alle 16 e 30, assisterà alla partita di hockey tra la squadra femminile degli Stati Uniti e della Repubblica Ceca. Alle 20 è prevista la cena per i capi di Stato offerta dalla presidenza del Comitato olimpico internazionale alla quale, per gli Stati Uniti, oltre a lui sarà presente anche il Segretario di Stato, Marco Rubio.

Blackout

Sul fronte organizzativo, continuano a susseguirsi problemi per i Giochi Olimpici, che sono partiti in una cornice avvelenata dalle polemiche per i costi lievitati e le opere pubbliche a ritmo di lumaca. Un breve

blackout si è registrato durante le prime partite del torneo misto di curling, in programma ieri. L’incidente tecnico si è verificato all’interno del Cortina Curling Olympic Stadium.

Anche i virus a Milano-Cortina

Grane per la nazionale finlandese di hockey su ghiaccio femminile, che oggi debutterà contro il Canada a Milano. Quattro giocatrici sono state colpite dal norovirus, altamente contagioso, che ha comportato l’annullamento degli allenamenti e degli impegni con i media per precauzione. Le atlete contagiate e le compagne di stanza sono state isolate. Si valutano eventuali deroghe per far disputare regolarmente l’incontro.