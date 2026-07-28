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Mimit, al via l’ecobonus per i veicoli commerciali a basse emissioni

di Italpress - 28 Luglio 2026

Al via la piattaforma Ecobonus in attuazione del dpcm che ha rifinanziato il fondo a sostegno del settore automotive. A partire da mercoledì 29 luglio, dalle ore 12.00, sarà possibile prenotare gli incentivi destinati all’acquisto di veicoli commerciali a basse emissioni appartenenti alle categorie N1 e N2. Saranno inoltre disponibili i contributi per il retrofit a GPL e metano, destinati all’acquisto e all’installazione di impianti di alimentazione su autoveicoli di categoria M1 con classe ambientale non inferiore a Euro 3. Per il 2026, le due misure dispongono di una dotazione finanziaria pari rispettivamente a 40 milioni di euro e 4 milioni di euro.Possono accedere alle agevolazioni per l’acquisto dei veicoli commerciali le piccole e medie imprese che esercitano attività di trasporto di merci in conto proprio o in conto terzi. I contributi sono riconosciuti anche alle società di noleggio che acquistano un veicolo commerciale per concederlo in locazione a una PMI operante nel settore del trasporto di merci, mediante un contratto di durata non inferiore a tre anni.Per quanto riguarda il contributo destinato al retrofit GPL/Metano, possono accedere all’agevolazione le persone fisiche e giuridiche che installano nuovi impianti di alimentazione a GPL o metano su autoveicoli M1 omologati in una classe ambientale non inferiore a Euro 3.

– Foto Mimit –

(ITALPRESS).