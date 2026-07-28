Francia, cinque neonati trovati morti dentro scatole di cartone

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Il ritrovamento nell’abitazione di una coppia che vive a Orange

di Askanews - 28 Luglio 2026

Orange (Francia), 28 lug. (askanews) – La polizia francese ha ritrovato i corpi di cinque neonati in scatole di cartone nell’abitazione di una coppia nel sud-est della Francia.

La terribile scoperta è stata fatta nella città di Orange dopo che la donna ha dato alla luce un bambino sano lunedì; il marito, non presente in ospedale e a casa avrebbe scoperto la presenza di un feto e fatto la segnalazione.

La coppia, descritta come incensurata, ha già due figli, di otto e dodici anni. Non è il primo caso del genere in Francia, a marzo, un tribunale ha condannato una donna di 44 anni a 25 anni di carcere per la morte di due dei suoi neonati, ritrovati dalla polizia nel congelatore della famiglia.

Nel 2018, un altro tribunale aveva condannato una donna con un marito depresso e talvolta violento a otto anni di carcere per aver annegato cinque dei suoi neonati e averne congelato i corpi.