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Mogol compie 90 anni, una vita per la musica

di Italpress - 16 Agosto 2026

ROMA (ITALPRESS) – Cos’hanno in comune artisti apparentemente tanto diversi tra loro come Lucio Battisti, Gianni Morandi, Mina, Amedeo Minghi, Umberto Tozzi, Gigi D’Alessio, Renato Zero, La PFM, i New Trolls e Rino Gaetano? Sono solo alcuni dei tanti protagonisti della musica italiana che hanno collaborato con Mogol, al secolo Giulio Rapetti, in procinto di festeggiare il suo 90° compleanno (è nato a Milano il 17 agosto 1936).

Con oltre millesettecento canzoni scritte e oltre 520 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, Mogol è senza dubbio uno dei più rappresentativi autori italiani e la sua creatività va ben oltre il lungo e fortunato sodalizio con Lucio Battisti che ha comunque segnato la sua carriera. Iniziata, peraltro, ben prima di conoscere Battisti con la vittoria al Festival di Sanremo 1961 con “Al di là”, scritta con Carlo Donida e cantata da Luciano Tajoli e Betty Curtis. In seguito vincerà nuovamente la kermesse canora nel 1963 (con “Uno per tutte” cantata da Tony Renis), nel 1965 (con “Se piangi se ridi” cantata da Bobby Solo) e nel 1991 con “Se stiamo insieme” cantata da Riccardo Cocciante; nel 1970 conquista il secondo posto con “La prima cosa bella” cantata da Nicola Di Bari e nel 1986 il terzo con “Senza un briciolo di testa” cantata da Marcella.

Nel 1965 inizia il sodalizio con Lucio Battisti che produrrà brani indimenticabili come “La canzone del sole”, “Il mio canto libero”, “Mi ritorni in mente”, “Pensieri e parole”, “Acqua azzurra, acqua chiara”, “29 settembre” ed “Emozioni” e si concluderà all’inizio degli anni Ottanta per motivi artistici, personali ed economici. Nel frattempo, nel 1981, Mogol fonda la Nazionale Italiana Cantanti (di cui è prima presidente poi capitano giocatore) i cui incontri di calcio ancora oggi sostengono iniziative umanitarie e benefiche.

Nel 1992 un’altra iniziativa: nel comune di Avigliano Umbro, in provincia di Terni, nasce il CET (Centro Europeo Toscolano), associazione no-profit che ha tre obiettivi: cultura popolare, medicina e ambiente. Mogol vuole, insomma, contribuire a migliorare la qualità della vita della società moderna. Ma torniamo alla musica per ricordare che alla fine degli anni Novanta Mogol è anche autore di molti dei testi delle canzoni di Adriano Celentano (in primis “Io non so parlar d’amore”) su musiche spesso di Gianni Bella, insieme al quale ha scritto anche brani per la sorella Marcella come “Nell’aria” e “L’ultima poesia”, oltre alla già citata “Senza un briciolo di testa”.

E che al Festival di Sanremo 2026 è stato insignito del Premio alla carriera “Città di Sanremo” per la sua lunga e influente attività nel panorama della musica italiana. Si tratta, in realtà, di uno dei tanti riconoscimenti ottenuti da Mogol, come il Premio Lunezia, il “Dante d’oro” dell’Università Bocconi di Milano e l’onorificenza come Commendatore della Repubblica Italiana. Nel 2011 Mogol scrive le liriche de “La Capinera”, melodramma moderno in due atti (composto da Gianni Bella) tratto dal romanzo “Storia di una capinera” di Giovanni Verga e nel 2012 scrive il libro “Le Ciliegie e le Amarene. Aforismi pensieri e parole” edito da Edizioni Minerva che, nel 2018 pubblica anche “Le arance e i limoni. Aforismi pensieri e parole”. Nel 2024 pubblica “La rinascita.

La salute è il risultato di una cultura assimilata e applicata con rigore”, libro sulla prevenzione primaria con consigli utili per non ammalarsi che considera una sorta di testamento spirituale (edito da L’Altra metà).

Dal febbraio 2023 Mogol è consulente per la cultura popolare presso il Ministero della Cultura. Per quanto riguarda la vita privata, dal 2007 Mogol è sposato con Daniela Gimmelli, sua compagna dal 2001. Ha quattro figli, nati dai due matrimoni precedenti: Alfredo (in arte Cheope, autore tra gli altri di Laura Pausini ed Eros Ramazzotti), Mario, Carolina e Francesco (compositore, tra gli altri, di Eros Ramazzotti e Gianni Morandi).

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).