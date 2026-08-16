Torino

Ferragosto al cantiere della Torino – Lione, la polizia ferma gli attivisti No Tav

di Redazione - 16 Agosto 2026

Nella giornata di ieri, in Val di Susa, la Questura di Torino – secondo le determinazioni del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica – ha predisposto dei servizi preventivi e di ordine pubblico che hanno impedito ad aderenti al Collettivo Giovani No Tav e militanti di Askatasuna di raggiungere il cantiere di Chiomonte, teatro dei gravi disordini dello scorso 25 luglio, per dar vita all’iniziativa “FERRAGOSTO AI MULINI”, lanciata sul web del Movimento e non preavvisata all’Autorità di P.S.

In vista dell’iniziativa, nei giorni scorsi, il Prefetto di Torino aveva emesso una serie di ordinanze prefettizie di divieto di accesso nei sentieri e nelle aree prative di Chiomonte e Giaglione che conducono al cantiere, il divieto di detenzione di oggetti potenzialmente utilizzabili per il travisamento o come mezzi contundenti ed esplodenti, nonché il divieto di spostamento in forma organizzata nelle aree adiacenti a tutti i cantieri TAV.

Nella mattinata di ieri, infatti, un gruppo di manifestanti si sono inizialmente radunati presso il campo sportivo di Giaglione intenzionati a muoversi verso presidio dei Mulini, senza raggiungere l’obiettivo a causa della dislocazione di reparti mobili e di personale della DIGOS all’esterno del cantiere, sui sentieri che conducono al sito di interesse strategico.

Gli attivisti hanno pertanto desistito dal loro intento originario, tentando di spostarsi verso gli altri siti, in particolare, verso il presidio No Tav di Frazione Traduerivi di Susa, adiacente all’omonimo sito.

Anche questo secondo tentativo è stato vanificato dalla rapida movimentazione dei reparti inquadrati che hanno raggiunto Frazione Traduerivi prima che l’iniziativa potesse cominciare, circostanza che ha indotto i manifestanti a ripiegare da ultimo sul presidio No Tav di San Giuliano, ove è presente una casa occupata da militanti del Movimento, distante dai siti di interesse strategico nazionale e non interessata dalle ordinanze interdittive

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