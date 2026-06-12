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Mondiali 2026: apre Shakira, sul campo vincono all’esordio Messico e Corea del Sud. Tutti gli aggiornamenti

La cerimonia inaugurale allo Stadio Azteca di Città del Messico ha aperto il torneo, iniziato con due vittorie nel gruppo A

di Paolo Stefani - 12 Giugno 2026

I Mondiali 2026 hanno ufficialmente aperto i battenti: a dare il via alla competizione è stata una suggestiva cerimonia inaugurale andata in scena nello storico Stadio Azteca di Città del Messico, primo atto di un Mondiale che per la prima volta si disputa in tre Paesi ospitanti: Messico, Stati Uniti e Canada.

Prima del calcio giocato, spazio allo spettacolo. L’evento, ispirato ai colori e ai motivi del tradizionale papel picado messicano, ha trasformato l’Azteca in un palcoscenico a cielo aperto. Protagonista assoluta della serata è stata Shakira, che dopo il successo di “Waka Waka” ai Mondiali del 2010 ha presentato insieme a Burna Boy il nuovo brano ufficiale della competizione, “Dai Dai”.

Mondiale 2026 le prime partite: vincono Corea del Sud e Messico

Terminato lo spettacolo, le prime squadre sono scese in campo. Nella partita inaugurale del Gruppo A il Messico ha superato il Sudafrica per 2-0, conquistando i primi tre punti del torneo. La formazione guidata da Javier Aguirre ha indirizzato la gara già al 9’, quando Quinones ha trovato la rete del vantaggio. Nella ripresa, al 67’, Raul Jimenez ha chiuso definitivamente i conti con un preciso colpo di testa.

Una sfida intensa e ricca di episodi. Il Sudafrica ha infatti terminato la partita in nove uomini per le espulsioni di Sithole e Zwane, mentre anche il Messico ha chiuso in dieci dopo il rosso mostrato a Montes. Nella seconda gara della giornata è arrivata la prima sorpresa del torneo. La Corea del Sud ha battuto in rimonta la Repubblica Ceca per 2-1, confermando le ottime indicazioni emerse durante la preparazione mondiale.

Dopo un primo tempo equilibrato, i cechi erano passati in vantaggio al 59’ grazie a un colpo di testa del capitano Krejci. La reazione coreana, però, è stata immediata: Hwang In-beom ha firmato il pareggio al 67’, prima che Oh completasse la rimonta poco più di dieci minuti dopo. Nel finale la Repubblica Ceca ha tentato l’assalto, ma il portiere Seung-gyu ha difeso il risultato con alcuni interventi decisivi.

Dopo la prima giornata, il Gruppo A vede dunque Messico e Corea del Sud in testa a quota tre punti, mentre Sudafrica e Repubblica Ceca sono chiamati a reagire immediatamente per non compromettere il cammino verso gli ottavi di finale. Il Mondiale 2026 è appena iniziato, ma spettacolo ed emozioni non hanno già deluso le aspettative.