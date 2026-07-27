Politica

Scontro Malagò-Abodi: “Brutta figura? Dipende da chi l’ha fatta”

La vicenda si ingarbuglia oltre il possibile: il presidente Figc ribatte al ministro dello Sport sul caso Pirlo

di Angelo Vitale - 27 Luglio 2026

Il ministro per lo Sport Andrea Abodi e il nuovo presidente della Figc Giovanni Malagò

Scontro Malagò-Abodi sul caso Pirlo: “Brutta figura? Dipende da chi l’ha fatta”.

Il battibecco

La crisi per la scelta del nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana si trasforma in uno scontro istituzionale ai vertici dello sport.

Prima l’affondamento della candidatura di Andrea Pirlo, stoppata per ragioni di opportunità legate al suo contratto pubblicitario con il colosso russo del betting Fonbet.

Ora, un acceso botta e risposta tra il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, e il neo presidente della Figc, Giovanni Malagò.

Malagò – Abodi: le polveri bruciano

A riaccendere le polveri il commento del ministro Abodi: “La rinuncia di Pirlo si commenta da sola. Avremmo voluto che la vicenda si concludesse in modo differente, ma purtroppo non si è manifestata né una comunione di intenti né la giusta tempestività. Adesso c’è da recuperare una brutta figura”.

La replica di Malagò non si è fatta attendere ed è arrivata con una battuta telegrafica all’uscita dalla sede della Federcalcio.

“Brutta figura? Dipende da chi l’ha fatta”. Il numero uno della Figc ha poi rassicurato sui prossimi passi, spiegando che l’annuncio del nuovo ct arriverà a breve e che la priorità attuale è riallineare le componenti federali.

Summit con le componenti federali e nodo Maldini

La giornata di oggi si preannuncia decisiva per la governance della Federazione. Malagò ha in programma una serie di vertici con tutte le componenti della Figc. Vedrà i rappresentanti delle Leghe e i delegati di atleti e tecnici per fare il punto sulla situazione e ricucire lo strappo.

Sul tavolo resta anche l’atteso confronto diretto con il direttore tecnico Paolo Maldini e l’advisor Leonardo.

La decisione di bloccare Pirlo, figura fortemente voluta dalla dirigenza tecnica, ha creato forti frizioni interne, con Maldini pronto a valutare le dimissioni se non verranno garantite chiarezza e autonomia sulle scelte future.

Tutti i nodi

Tutti i nodi dovranno essere sciolti in tempi strettissimi. Per domani è infatti convocato il Consiglio Federale della Figc. In quella sede Malagò punta a presentarsi con un quadro ricomposto e, possibilmente, con l’indicazione del nuovo profilo per la panchina azzurra.