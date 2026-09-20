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Monitoraggio ambientale, in Cina giro di vite contro le pratiche fraudolente

di Italpress - 20 Settembre 2026

TIANJIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina intensificherà gli sforzi per contrastare le pratiche fraudolente delle agenzie di monitoraggio ambientale, con attività di controllo coordinate tra diversi dipartimenti governativi. Lo ha dichiarato il ministero dell’Ecologia e dell’Ambiente, Huang Runqiu

Il ministro ha affermato che le pratiche fraudolente delle agenzie di monitoraggio restano un problema serio. E ha chiesto un approccio di tolleranza zero per salvaguardare la qualità e la credibilità del monitoraggio ambientale. Le dichiarazioni sono state rese durante una riunione nazionale convocata dal ministero e dai dipartimenti competenti per portare avanti la campagna.

Secondo il ministero, la campagna si svolgerà in tre fasi: l’individuazione dei problemi nell’intero settore, l’attuazione di interventi correttivi e la definizione di modalità operative standardizzate.

Le agenzie di monitoraggio dovranno effettuare controlli interni e stilare un elenco dei problemi. Le autorità procederanno quindi a interventi correttivi mirati, affronteranno le violazioni in conformità alla legge e forniranno indicazioni per garantire la piena attuazione delle misure correttive.

Saranno inoltre rafforzati i controlli a campione e le verifiche, con le autorità che prenderanno di mira le comunicazioni inesatte, omesse o occultate, nonchè gli interventi correttivi superficiali o fittizi.

Il ministero ha dichiarato che migliorerà anche la supervisione ordinaria, accelerando l’introduzione di norme di gestione e utilizzando efficacemente la piattaforma di gestione e servizi per il monitoraggio ambientale.

Negli ultimi anni, la Cina ha rafforzato la vigilanza sul monitoraggio ambientale, mentre il Paese porta avanti con costanza gli sforzi per rafforzare la tutela dell’ambiente.

Il Codice ecologico e ambientale del Paese, entrato in vigore il 15 agosto, vieta esplicitamente pratiche quali interferire con il campionamento, sostituire i campioni, alterare le condizioni di monitoraggio, effettuare monitoraggi fittizi e manomettere o falsificare le registrazioni.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).