Cronaca

Trovata morta Mary Magdalene, influencer e modella: tragedia in Thailandia a soli 33 anni

di Andrea Scarso - 12 Dicembre 2025

Post di Mary Magdalene sul suo profilo Instagram "marymagdalenedied"

La morte di Mary Magdalene, influencer e modella nota sui social per il ricorso estremo alla chirurgia estetica, ha scosso il web e il mondo dell’intrattenimento digitale. La 33enne, il cui vero nome era Denise Ivonne Jarvis Gongora, è stata trovata senza vita in Thailandia dopo essere precipitata dal balcone di un hotel a Phuket, secondo quanto riportato dai media locali.

La tragedia in un hotel di Phuket

La giovane star dei social era arrivata in Thailandia per un soggiorno di una sola notte. Poche ore dopo il check-in, sarebbe caduta dal balcone al nono piano del Patong Tower, un edificio di lusso nella zona turistica di Phuket. Il corpo è stato rinvenuto nel parcheggio della struttura dal personale dell’hotel intorno alle 13:30 (ora locale).

Le autorità thailandesi hanno avviato un’indagine per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. Le autorità hanno trasferito il corpo di Mary Magdalene dall’ospedale di Patong al Vachira Phuket Hospital, dove i medici legali stanno lavorando per stabilire la causa ufficiale del decesso.

I messaggi social prima della morte

A rendere la vicenda ancora più inquietante sono alcuni post pubblicati poche ore prima della tragedia. L’influencer aveva condiviso sui social una scena finale del film The Truman Show, accompagnata da una sua foto da bambina. In quello spezzone, il protagonista pronuncia la celebre frase di commiato: “Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte”.

Inoltre, Mary Magdalene aveva rinominato uno dei suoi profili Instagram con un nome che faceva presagire un addio definitivo, un dettaglio che ha profondamente colpito fan e osservatori.

L’influencer fa un post nel 2022 nel quale afferma di non avere una crisi d’identità, ma di amare molti stili differenti

Il dolore della famiglia e i tributi degli amici

Dopo la notizia della morte di Mary Magdalene, numerosi personaggi del mondo dello spettacolo e dei social hanno voluto renderle omaggio. Tra questi, artisti e influencer internazionali che hanno ricordato la sua personalità eccentrica e la sua creatività.

Particolarmente toccante il messaggio del fratello, che sui social ha condiviso una foto insieme alla sorella scrivendo parole cariche di rimpianto e affetto, sottolineando quanto fosse brillante, ironica e talentuosa.

Chi era Mary Magdalene

Mary Magdalene era diventata famosa online grazie al suo aspetto fortemente modificato dalla chirurgia estetica, sulla quale dichiarava di aver speso oltre 380 mila sterline. Il suo percorso personale era spesso al centro di polemiche e discussioni, ma l’influencer non si definiva solo attraverso il suo corpo.

Oltre ai contenuti per adulti e alla notorietà su piattaforme come OnlyFans, Mary era anche un’artista visiva, apprezzata per dipinti e opere psichedeliche che le avevano garantito una vera e propria nicchia di estimatori.

Cresciuta, secondo i suoi racconti, in un ambiente familiare molto rigido dal punto di vista religioso, aveva iniziato giovanissima un percorso di ribellione che l’aveva portata a una vita complessa, segnata da eccessi, dipendenze e continue trasformazioni fisiche.

La salute mentale al centro del dibattito

La morte dell’influencer Mary Magdalene riapre il dibattito su salute mentale, pressione mediatica e limiti dell’esposizione sui social network. Negli anni, molti follower avevano espresso preoccupazione per le sue condizioni fisiche e psicologiche, invitandola a fermarsi.

La sua scomparsa lascia un vuoto tra chi la seguiva e, soprattutto, riporta l’attenzione sull’importanza del supporto psicologico per chi vive costantemente sotto i riflettori digitali.

Leggi anche: Rebibbia, detenuta morta nella notte: indagini in corso