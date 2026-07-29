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Morto in un incidente in moto Glen Hansard, il cantautore premio Oscar aveva 56 anni

di Italpress - 29 Luglio 2026

DUBLINO (ITALPRESS) – E’ morto, in un incidente in moto a Dublino, all’età di 56 anni, il musicista e cantautore irlandese Glen Hansard, vincitore di un premio Oscar. Lo riferiscono i media locali. Hansard è stato il frontman del gruppo rock The Frames. Nel 2007 ha vinto un premio Oscar per la migliore canzone originale con “Falling Slowly”, per il film “Once”.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS)