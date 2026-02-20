Cronaca

Napoli: arrestato operatore sanitario per abusi su minore

La vittima ha denunciato di aver subito gli abusi nel periodo di degenza presso una struttura di Pozzuoli

di Redazione - 20 Febbraio 2026

Un operatore socio-sanitario, accusato di aver abusato di una minore ricoverata presso una struttura sanitaria di Pozzuoli (Napoli), è stato arrestato dai carabinieri. Su delega della Procura di Napoli – IV Sezione, procuratore aggiunto Raffaello Falcone – i carabinieri della stazione di Monte di Procida hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misura cautelare in carcere emessa dal Gip presso il Tribunale di Napoli nei confronti dell’uomo, gravemente indiziato di violenza sessuale pluriaggravata su minore.

Le indagini e le violenze dell’operatore arrestato

Il provvedimento è scaturito da un’articolata attività investigativa avviata dopo la denuncia presentata dalla persona offesa, che ha riferito una serie di abusi subiti nel periodo di degenza presso la struttura. In particolare, le verifiche eseguite anche attraverso l’analisi di dispositivi informatici, accesso ai contenuti digitali e assunzione di dichiarazioni testimoniali, hanno consentito di delineare un grave quadro indiziario a carico dell’operatore socio-sanitario, ritenuto responsabile del delitto di reiterate violenze sessuali ai danni della vittima, commesse aprofittando delle sue condizioni di inferiorità fisica e psichica.