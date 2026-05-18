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Nasce Efoi per dare voce ai produttori europei da olive da tavola / Video

di Italpress - 18 Maggio 2026

ROMA (ITALPRESS) – Con l’obiettivo di unire le forze a Bruxelles per un comparto in forte espansione, quello delle olive da tavola, nsce Efoi-European Federation of Olive Industry. Il battesimo ufficiale della nuova federazione europea di settore, promossa da Assom (Italia), PEMETE (Grecia) e Asemesa (Spagna), si è svolto nella sede di Confragricoltura a Palazzo della Valle a Roma.

A presiedere l’organizzazione, che avrà sede nella Capitale italiana, sarà lo spagnolo Francisco Torrent Cruz, presidente di Asemesa. “È un risultato storico per il nostro comparto olive da tavola”, ha Moreschini a margine dell’evento. “Gli obiettivi sono avere rappresentanza presso le istituzioni europee, fare conoscere ai consumatori europei e mondiali le differenze che ci sono fra il prodotto europeo e quello di altri Paesi”, senza dimenticare di guardare a “tutte le esigenze del comparto”.

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