Torino

Salone del Libro, cinque giorni di festa e cultura: numeri record al Lingotto

di Redazione - 18 Maggio 2026

La XXXVIII edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino si chiude oggi, lunedì 18 maggio, dopo cinque giorni caratterizzati da grande partecipazione e da un clima di entusiasmo diffuso. Sono stati 254 mila i visitatori che hanno attraversato gli spazi del Lingotto, partecipando a incontri, presentazioni ed eventi con ospiti provenienti da tutto il mondo.

L’edizione 2026 ha confermato la centralità del Salone nel panorama culturale italiano, trasformando ancora una volta Torino in un grande laboratorio di idee, storie e confronto. I numeri raccontano una manifestazione in continua crescita: oltre mille spazi espositivi, 36 sale incontri, 8 laboratori e il 40% degli appuntamenti andati sold out. Circa 132 mila persone hanno preso parte agli incontri nelle sale del Salone, mentre il programma del Salone Off ha proposto più di 1.100 appuntamenti in quasi 400 sedi diffuse tra città, area metropolitana e regione.

Particolarmente significativa la partecipazione dei più giovani, protagonisti dell’edizione intitolata “Il mondo salvato dai ragazzini”. Le scuole hanno fatto registrare 34.500 presenze tra studenti e accompagnatori, con un incremento del 25% rispetto allo scorso anno.

Il pubblico si è distribuito tra i padiglioni 1, 2, 3, 4 e il nuovo padiglione 5, oltre all’Oval, al Centro Congressi, alla Pista 500 della Pinacoteca Agnelli, al centro commerciale Lingotto e agli spazi Uci Cinemas. Da record anche le affluenze giornaliere: per la prima volta il giovedì ha superato le 40 mila presenze, il venerdì le 50 mila e il sabato quota 70 mila visitatori.

Nel corso dell’incontro conclusivo in Sala Oro sono intervenuti, tra gli altri, la direttrice editoriale Annalena Benini, il presidente della Fondazione Circolo dei lettori Giulio Biino e l’assessore regionale alla Cultura Marina Chiarelli. Durante la conferenza è stato inoltre annunciato che la letteratura catalana sarà ospite d’onore del Salone 2027, mentre il Lazio sarà la Regione ospite della prossima edizione.

Grande successo anche per gli incontri con gli autori italiani e internazionali. Tra i nomi più seguiti figurano Bernie Sanders, Zadie Smith, Emmanuel Carrère, David Grossman, Irvine Welsh e, tra gli italiani, Roberto Baggio, Alessandro Baricco, Alessandro Barbero, Jovanotti, Roberto Saviano e Zerocalcare.

Risultato positivo anche per il Romance Pop Up, che alla sua seconda edizione ha registrato 6.500 partecipanti e circa 30 mila libri firmati durante gli incontri Meet&Greet. Il format, dedicato al mondo romance, ha coinvolto 72 autrici, due autori e migliaia di lettrici e lettori tra presentazioni e proiezioni cinematografiche.

Il prossimo appuntamento con il Salone del Libro è già fissato: la manifestazione tornerà dal 13 al 17 maggio 2027, mentre il Rights Centre si svolgerà dal 12 al 14 maggio.

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