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Nasce Nookly.Italiae, la nuova piattaforma digitale che mette insieme intelligenza artificiale e cultura

di Italpress - 9 Settembre 2026

ROMA (ITALPRESS) – Più informazioni non significano necessariamente più conoscenza. E più connessioni non significano necessariamente più confronto. Da questa consapevolezza nasce Nookly.Italiae, la nuova piattaforma digitale sviluppata dalla collaborazione tra Nookly.News e Cultura Italiae – ONG UNESCO, che mette insieme intelligenza artificiale, informazione, cultura e competenze per sperimentare un nuovo modello di partecipazione digitale.

Il progetto integra l’infrastruttura tecnologica e informativa sviluppata da Nookly.News con la rete di professionalità, esperienze e relazioni di Cultura Italiae. L’obiettivo è costruire uno spazio nel quale l’intelligenza artificiale non serva a confermare ciò che già pensiamo, ma ad ampliare ciò che possiamo conoscere. Attraverso l’intelligenza artificiale, la piattaforma mette in relazione fonti, argomenti e prospettive differenti, favorendo un accesso più pluralista e consapevole all’informazione. Cultura Italiae aggiunge a questa infrastruttura una rete trasversale di competenze provenienti da mondi diversi.

Nookly.Italiae sarà articolata in canali dedicati alle principali aree di attività e interesse di Cultura Italiae. Da cultura.italiae a sport.italiae, da media.italiae agli altri ambiti che saranno progressivamente sviluppati, ogni spazio metterà insieme informazione, approfondimento e conversazione. L’ambizione è raccontare il Paese attraverso le sue competenze e creare connessioni tra mondi che troppo spesso comunicano soltanto al proprio interno. Nookly.Italiae non sarà soltanto una piattaforma sulla quale leggere contenuti.

Il presidente di Cultura Italiae e i responsabili delle diverse aree tematiche potranno proporre quotidianamente alla comunità temi, notizie e approfondimenti, dando accesso diretto ai contenuti e alle relative conversazioni. Il principio è semplice: chi possiede conoscenze ed esperienza non deve essere soltanto destinatario dell’informazione, ma può diventare protagonista del confronto.

Per Fabrizio Meli, founder & Ceo di Nookly.News, “con Nookly.Italiae mettiamo la nostra tecnologia al servizio di una comunità qualificata e trasversale come quella di Cultura Italiae”.“Vogliamo dimostrare che l’intelligenza artificiale può essere utilizzata non per restringere il perimetro delle informazioni che riceviamo, ma per ampliarlo, mettendo in relazione fonti, contenuti e prospettive differenti. Tecnologia, competenze e partecipazione possono costruire un modo nuovo di informarsi”.

Angelo Argento, presidente di Cultura Italiae – ONG UNESCO sottolinea come “il problema del nostro tempo non è la mancanza di informazioni, ma la difficoltà di trasformarle in conoscenza. Siamo sommersi da contenuti e, paradossalmente, rischiamo di confrontarci sempre meno con ciò che non coincide con le nostre opinioni. Nookly.Italiae nasce per provare a rompere questo meccanismo. Vogliamo mettere la tecnologia al servizio delle competenze e le competenze al servizio del confronto. Perché una società nella quale circolano idee, conoscenze e opinioni diverse non è soltanto una società meglio informata. È una società più libera”.

-Foto ufficio stampa Cultura Italia-

(ITALPRESS).