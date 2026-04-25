Torino

Natura e biodiversità alla Reggia di Venaria

di Redazione - 25 Aprile 2026

Dal 25 aprile al 1° maggio la Reggia di Venaria propone numerose attività ed esperienze legate alla natura, nel contesto delle splendide fioriture che si susseguono all’interno dei Giardini.

Il 25 aprile, in occasione delle Festa della Liberazione, la Reggia apre in anticipo i suoi Giardini alle ore 6.00 del mattino per offrire un’esperienza inedita alla luce dell’alba con l’evento Libera la Natura, che propone un ricco programma con visite speciali e incontri per “liberare lo spirito nella natura”. Alle prime luci del giorno esperti, giardinieri e naturalisti guideranno i visitatori nei Giardini per assistere alla natura che si risveglia, assumendo colori con tonalità mozzafiato, vivendo scenari emozionanti con qualche animale che ancora si aggira libero ed echeggiano suoni che sembrano ovattati. Si sussegue poi un fitto programma che prevede una visita guidata specialistica, un laboratorio di fotografia naturalistica con SKUA Nature, passeggiate guidate fino al Castello della Mandria, laboratori di pittura en plein air e una visita sensoriale per famiglie.

L’evento Libera la Natura dà il via al più vasto programma della Settimana della Biodiversità, che propone attività dedicate ai temi della biodiversità e della sostenibilità, con approfondimenti, incontri, visite tematiche e laboratori che si terranno

DAL 25 APRILE AL 1° MAGGIO LIBERA LA NATURA E SETTIMANA DELLA BIODIVERSITÀ

Festività primaverili alla Reggia con attività dedicate alla natura, alla biodiversità e alla sostenibilità. domenica 26 aprile e venerdì 1° maggio e sono rivolti a tutti: dai più piccoli, ai ragazzi delle

scuole, agli adulti e le famiglie. Sono in programma visite per famiglie come Segui il ronzio e attività per tutti come Dipingere la Natura en plein air, oltre a Piccoli Mondi in Giardino, il laboratorio di fotografia naturalistica in collaborazione con SKUA Nature, e Ambienti a confronto. Passeggiata dai Giardini al Castello della Mandria per riflettere sull’importanza delle aree protette e dei corridoi ecologici per la tutela della biodiversità.

Venerdì 1° maggio inoltre si propone una passeggiata di esplorazione del Parco della Mandria per scoprire micro-ecosistemi naturali che caratterizzano l’area. Nelle giornate del 27, 28, 29 e 30 aprile la Reggia propone attività dedicate alle scuole di ogni ordine e grado con visite e incontri gratuiti sul tema della biodiversità e della tutela degli insetti impollinatori.

In collaborazione con l’Università degli Studi di Torino.

Le attività sono comprese in tutte le tipologie di biglietto, dove non indicato altrimenti.

Per alcune attività è necessaria la prenotazione.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni: lavenaria.it

ilTorinese.it