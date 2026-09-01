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Nel 2025 in lieve calo la produzione di birra nei Paesi dell’Unione Europea

di Italpress - 1 Settembre 2026

BRUXELLES (ITALPRESS) – Nel 2025, i Paesi dell’Unione Europea hanno prodotto complessivamente 34,4 miliardi di litri di birra. Il dato segna una lieve diminuzione dello 0,7% rispetto al 2024, ma evidenzia comunque una crescita del 2,2% rispetto al 2020. Lo rileva Eurostat. La maggior parte della birra prodotta, pari a 32,3 miliardi di litri, conteneva più dello 0,5% di alcol. La produzione di birra a basso contenuto alcolico, con una gradazione inferiore allo 0,5%, e di birra analcolica ha invece raggiunto 2,1 miliardi di litri. A guidare la produzione europea è stata la Germania, con 7,4 miliardi di litri, pari al 21,6% della produzione venduta complessiva dell’UE. Al secondo posto si è classificata la Spagna, con 5,3 miliardi di litri (15,5%), seguita dalla Polonia, che ha prodotto 3,5 miliardi di litri (10,2%).

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).