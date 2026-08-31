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Dalla Regione Lombardia 32 milioni per 115 aziende agricole che hanno tutelato l’ambiente e il benessere degli animali

di Italpress - 31 Agosto 2026

MILANO (ITALPRESS) – Regione Lombardia mette in campo oltre 32 milioni di euro a fondo perduto nell’ambito dell’intervento SRD02 per sostenere 115 aziende agricole lombarde che hanno scelto di investire per migliorare le proprie strutture tutelando l’ambiente e aumentando il benessere degli animali allevati. Si tratta di imprese che avevano presentato progetti giudicati ammissibili, ma che erano rimaste inizialmente escluse dal finanziamento per l’esaurimento delle risorse disponibili. Con questo nuovo stanziamento, Regione Lombardia ha scelto di far scorrere completamente la graduatoria e di dare una risposta concreta a tutte le aziende che avevano presentato progetti validi nell’ambito dell’SRD02.

“Le nostre aziende agricole – sottolinea l’assessore regionale all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi – rappresentano il cuore produttivo dei nostri territori e non si tirano indietro davanti alle sfide. Con questo intervento vogliamo premiare chi investe, innova e guarda al futuro, garantendo che il lavoro e le risorse messe in campo dagli agricoltori per progettare questi interventi non vadano perduti”.

Il provvedimento pubblicato oggi sul Burl (Bollettino ufficiale della Regione Lombardia) consente di finanziare 115 nuovi progetti, per un totale di oltre 32.068.233 euro. Sono coinvolte 32 aziende suinicole e 83 aziende di diversi comparti zootecnici. “Una parte importante delle risorse riguarda il settore suinicolo – spiega Beduschi -. Qui investire significa anche rafforzare la biosicurezza e rendere le aziende più preparate nella prevenzione della Peste Suina Africana. È un investimento sulla salute degli animali, sulla sicurezza degli allevamenti e sulla tenuta di una filiera fondamentale per l’agricoltura lombarda”.

Particolare attenzione è rivolta agli investimenti per il benessere animale, sostenuti dall’intervento SRD02. “Quando parliamo di benessere animale – sottolinea l’assessore – parliamo innanzitutto di migliorare concretamente le condizioni in cui gli animali vengono allevati: strutture più moderne, ambienti più adeguati, maggiore attenzione alla salute e sistemi di allevamento capaci di rispondere meglio alle loro esigenze”. “È importante superare una rappresentazione ideologica dell’agricoltura e degli allevamenti – aggiunge Beduschi -. Il benessere degli animali non è in contrapposizione con il lavoro degli agricoltori. Al contrario, un animale allevato in condizioni migliori è anche un animale più sano, e questo si traduce in maggiore efficienza degli allevamenti, produzioni più sicure e di maggiore qualità e una migliore sostenibilità economica per le aziende”. “Chi investe nel benessere animale investe quindi contemporaneamente negli animali e nel futuro della propria impresa. È questa la strada concreta che dobbiamo seguire, senza contrapposizioni ideologiche e senza lasciare che a parlare siano sempre e soltanto le posizioni più estreme”.

Con questo ulteriore stanziamento, l’intervento SRD02 raggiunge 216 progetti finanziati complessivamente, per oltre 101 milioni di euro di aiuti. “L’agricoltura lombarda è una delle realtà più avanzate e competitive d’Europa – conclude Beduschi -. Ma innovare, migliorare le strutture, tutelare l’ambiente e garantire il benessere degli animali richiede investimenti importanti. Per questo la sostenibilità ambientale e quella economica devono procedere insieme”. “Il nostro compito è mettere le aziende nelle condizioni di investire e continuare a produrre. Perché un’agricoltura forte è quella che tutela il territorio e rispetta gli animali, garantendo produzioni di qualità. Regione Lombardia continuerà a stare dalla parte di chi ogni giorno fa tutto questo”.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).