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Nepal, l’Ue stanzia 2 milioni in aiuti umanitari per sostenere le vittime

di Italpress - 28 Agosto 2026

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – In risposta alle massicce inondazioni improvvise che hanno causato decine di morti in Nepal, l’Unione europea ha stanziato 2 milioni in aiuti umanitari per sostenere le comunità colpite. Questi finanziamenti di emergenza contribuiranno a soddisfare i bisogni immediati, tra cui cibo, assistenza sanitaria, acqua pulita e servizi igienico-sanitari.

I partner finanziati dall’Ue stanno già fornendo assistenza sul campo. Questa assistenza si aggiunge ai quasi 3 milioni di aiuti umanitari stanziati all’inizio dell’anno per il Nepal per la preparazione alle catastrofi. L’Ue sta inoltre dispiegando il suo coordinatore della risposta rapida per l’Asia per contribuire a coordinare la risposta dell’Ue.

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha dichiarato che “l’Europa è con il Nepal”. “Il mio cuore è vicino a tutte le persone colpite dalle devastanti e improvvise inondazioni. L’Europa ha stanziato 2 milioni di euro in aiuti umanitari immediati per il Nepal, al fine di fornire assistenza salvavita alle famiglie e alle comunità più colpite. L’Europa è con voi”, ha scritto su X.

Hadja Lahbib, Commissaria per la Gestione delle crisi, ha dichiarato: “Strade spazzate via. Villaggi tagliati fuori. Famiglie alla ricerca di persone care scomparse. Le inondazioni improvvise in Nepal hanno distrutto le comunità che si stavano già ricostruendo dai disastri del passato. L’Ue è al loro fianco, stanziando 2 milioni per portare urgentemente assistenza sanitaria, cibo, acqua e riparo”.

(ITALPRESS).

-Foto Ipa Agency-