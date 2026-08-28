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Uefa pronta a denunciare Infantino

La frattura tra Uefa e Fifa si allarga mentre emergono nuovi dettagli sul progetto FFE e sulla gestione dei diritti dei Mondiali.

di Gianluca Pascutti - 28 Agosto 2026

La Uefa si prepara a presentare una denuncia penale contro Gianni Infantino in Svizzera. Al centro del caso c’è l’accusa di “cattiva gestione di tipo criminale” legata al progetto Fifa Forward Enterprise (FFE). Si tratta di uno dei dossier più esplosivi degli ultimi anni nel calcio mondiale.

Il cuore dell’accusa, i diritti commerciali dei Mondiali

Secondo la ricostruzione degli atti, il progetto FFE puntava a trasferire a investitori privati una quota dei diritti commerciali dei Mondiali. La percentuale indicata è del 20 per cento, per un valore complessivo di circa 4,2 miliardi di dollari. Per la Uefa questa cifra sarebbe sottostimata rispetto al reale potenziale economico del torneo.

Il sospetto è che la valutazione non sia stata supportata da analisi indipendenti. La gestione del dossier sarebbe avvenuta in modo riservato, con un coinvolgimento limitato degli organi collegiali della Fifa. È qui che nasce l’ipotesi di cattiva gestione.

Il ruolo degli investitori privati

Nel progetto Fifa Forward Enterprise sarebbe stato coinvolto un fondo di investimento statunitense. La struttura finanziaria prevedeva una partecipazione stabile nei profitti futuri dei Mondiali. Per la Uefa questo modello rischia di trasformare una parte del patrimonio della Fifa in un asset controllato da soggetti privati con logiche di profitto.

L’accusa centrale è che il piano potesse generare vantaggi personali per una ristretta cerchia di dirigenti. In questo quadro si inserisce la contestazione di mala gestione e di uso improprio delle risorse dell’organizzazione.

La denuncia penale in Svizzera

La Uefa intende agire in Svizzera, dove ha sede la Fifa e dove la legge penale prevede il reato di gestione infedele. La denuncia per cattiva gestione di tipo criminale mira a chiedere alla magistratura di verificare se il progetto FFE abbia violato i doveri di tutela del patrimonio dell’ente.

Non è ancora noto il calendario preciso dei passi giudiziari. Tuttavia, la scelta di ricorrere alla giustizia penale segna un salto di livello nel conflitto istituzionale tra Uefa e Infantino.

Le conseguenze politiche nel calcio europeo

Sul piano politico, la frattura è evidente. Alcune federazioni europee hanno già preso le distanze dalla presidenza Fifa. La stessa Uefa parla di fiducia infranta e di necessità di riportare trasparenza nella gestione dei grandi eventi.

La vicenda rischia di pesare sulle prossime decisioni strategiche del calcio mondiale. Se le accuse di cattiva gestione dovessero trovare conferma, il futuro di Gianni Infantino alla guida della Fifa potrebbe essere seriamente messo in discussione.

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