Ambiente

Non solo Niscemi: quasi tutti i comuni sono a rischio

Circa 1,28 milioni di cittadini vivono in zone con elevata probabilità di frane e oltre 6,8 milioni in aree a rischio alluvioni

di Angelo Vitale - 28 Gennaio 2026

L'area colpita dalla frana a Niscemi, Caltanissetta, che ha causato l'evacuazione di centinaia di famiglie e danni ingenti al patrimonio edilizio, Niscemi

La frana che ha colpito Niscemi il 25 gennaio ha riportato in primo piano il problema del dissesto idrogeologico nei comuni italiani a rischio.

Il centro abitato siciliano, in particolare il quartiere Sante Croci, è minacciato da una scivolamento lungo la scarpata.

Ma la zona aveva già subito frane nel 1997. Gli esperti segnalano che Niscemi non è un caso isolato: 94,5% dei comuni italiani è esposto a rischi idrogeologici. Milioni di cittadini vivono in aree a pericolosità elevata.

Niscemi e i comuni storicamente a rischio

Il comune siciliano sorge su un pianoro con terreni sabbiosi e argille, vulnerabili a scivolamenti e cedimenti. La frana odierna interessa un fronte lungo 4 chilometri, con abbassamento di decine di metri. L’area è già stata colpita da eventi analoghi, come riportato dall’Inventario IFFI che censisce oltre 684.000 frane in Italia. La gestione di questi territori richiede monitoraggio costante e piani di prevenzione aggiornati.

Monitoraggio e dati ufficiali

Geologi della Regione Siciliana e dell’Autorità di Bacino lavorano alla mappatura della frana di Niscemi. L’Ispra, in collaborazione con Regioni e Province autonome, registra quotidianamente gli eventi franosi, i danni agli edifici, infrastrutture e tessuto produttivo. Le informazioni sono disponibili su IdroGEO, piattaforma interattiva che permette di geolocalizzarsi e verificare il livello di pericolosità entro 500 metri dal punto di interesse.

Rischio idrogeologico nazionale

L’ultimo Rapporto Ispra conferma che quasi tutti i comuni italiani sono a rischio: frane, alluvioni, valanghe e erosione costiera minacciano il territorio. Il 19,2% del Paese è classificato a maggiore pericolosità. Circa 1,28 milioni di cittadini vivono in zone con elevata probabilità di frane e oltre 6,8 milioni in aree a rischio alluvioni con tempi di ritorno di 100-200 anni. La statistica evidenzia come la sicurezza idrogeologica sia una priorità nazionale.

Strumenti di prevenzione e consapevolezza

IdroGEO permette alle comunità di conoscere i rischi locali e stimolare azioni di prevenzione. L’Ispra pubblica report triennali per aggiornare comuni, istituzioni e cittadini sul dissesto idrogeologico. La conoscenza dei livelli di pericolosità e delle mappe aggiornate favorisce interventi mirati e informazione efficace, riducendo danni a persone e infrastrutture.

Impatto su cittadini e amministrazioni

Comuni come Niscemi rappresentano un esempio concreto dei rischi legati al territorio italiano. La prevenzione richiede investimenti in infrastrutture, manutenzione, piani urbanistici attenti e coinvolgimento della popolazione. La consapevolezza dei cittadini è cruciale per rispondere prontamente agli allarmi, proteggere beni e vite e ridurre l’impatto delle frane e delle alluvioni.