Pioggia “velenosa” nelle città: l’inquinamento invisibile che ci minaccia

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Ambiente
Cosa è il runoff: un cocktail tossico che arriva nei fiumi e nei mari
Metalli pesanti, microplastiche e residui di farmaci: ogni volta che piove, il deflusso stradale trascina via questa “pioggia velenosa”, un cocktail tossico, nei nostri fiumi. In Italia il rischio è altissimo a causa di reti fognarie datate e superfici troppo cementificate.
Quando il cielo si oscura e la pioggia cade sulle nostre città, quello che scorre lungo i marciapiedi e si infila nei tombini non è semplice acqua. È il cosiddetto runoff urbano, un concentrato di veleni che raccoglie tutto ciò che l’attività umana deposita sulle superfici impermeabili.
Strade, tetti e aree di parcheggio diventano collettori di metalli pesanti, microplastiche, composti industriali e residui chimici. Senza un adeguato trattamento, finiscono direttamente nei corpi idrici da cui spesso attingiamo per l’agricoltura o che frequentiamo per svago. Gli stessi che arrivano al mare.
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In Italia la situazione è critica. Le nostre città soffrono di una cementificazione selvaggia che impedisce all’acqua di filtrare nel terreno, convogliando tutto nelle reti fognarie, spesso datate e sottodimensionate per l’attuale crisi climatica. Da qui i danni di questa pioggia “velenosa”.
Il risultato? Durante le piogge intense, gli “sfioratori di piena” delle fognature miste scaricano il mix di acque meteoriche e reflui urbani direttamente nell’ambiente.
I dati emersi dal recente progetto europeo D4Runoff, allarmanti. I metalli sono diffusi. Zinco, rame e alluminio sono presenti in concentrazioni elevate vicino alle strade trafficate, raggiungendo livelli tossici per gli organismi acquatici.
Ed emergono “nuovi” contaminanti. Sono state rilevate sostanze come l’acido benzotiazolo-2-solfonico e residui di farmaci che sfuggono ai controlli di routine. Di questi elementi è fatta la pioggia “velenosa” che ci minaccia.
L’usura dei veicoli, una delle cause. Gran parte dell’inquinamento deriva direttamente dal traffico: polvere di freni, microparticelle di pneumatici e oli esausti che la pioggia “lava” via dall’asfalto.
Per il cittadino comune, questo inquinamento invisibile si traduce in rischi concreti. L’accumulo di metalli e microplastiche nelle acque superficiali può entrare nella catena alimentare o compromettere la qualità delle falde acquifere.
Inoltre, l’inefficienza delle reti nel gestire questi volumi d’acqua aumenta il rischio di allagamenti urbani e degrado delle infrastrutture idriche, con conseguenti costi di manutenzione che ricadono sulle bollette degli utenti.
Il progetto D4Runoff, finanziato con 3,3 milioni di euro da Horizon Europe, propone un cambio di rotta. Non basta più costruire tubi più grandi (infrastrutture grigie), serve integrare le Nature-Based Solutions.
Si tratta di infrastrutture “blu-verdi” — come giardini della pioggia e pavimentazioni drenanti — capaci di filtrare naturalmente gli inquinanti prima che raggiungano i fiumi.
Grazie all’uso dell’intelligenza artificiale, le autorità pubbliche potrebbero oggi mappare i rischi in tempo reale e decidere dove intervenire prioritariamente per proteggere la salute pubblica. Di queste sfide tecnologiche si discuterà diffusamente ad Accadueo 2026 a Bari, il principale appuntamento per il comparto idrico, dove la prevenzione dell’inquinamento urbano sarà il tema centrale per la resilienza delle nostre città.