Pioggia “velenosa” nelle città: l’inquinamento invisibile che ci minaccia

Ambiente

Cosa è il runoff: un cocktail tossico che arriva nei fiumi e nei mari

di Dave Hill Cirio - 5 Maggio 2026

Metalli pesanti, microplastiche e residui di farmaci: ogni volta che piove, il deflusso stradale trascina via questa “pioggia velenosa”, un cocktail tossico, nei nostri fiumi. In Italia il rischio è altissimo a causa di reti fognarie datate e superfici troppo cementificate.

Cosa è il runoff?

Quando il cielo si oscura e la pioggia cade sulle nostre città, quello che scorre lungo i marciapiedi e si infila nei tombini non è semplice acqua. È il cosiddetto runoff urbano, un concentrato di veleni che raccoglie tutto ciò che l’attività umana deposita sulle superfici impermeabili.

Strade, tetti e aree di parcheggio diventano collettori di metalli pesanti, microplastiche, composti industriali e residui chimici. Senza un adeguato trattamento, finiscono direttamente nei corpi idrici da cui spesso attingiamo per l’agricoltura o che frequentiamo per svago. Gli stessi che arrivano al mare.

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Il peso della pioggia “velenosa” in Italia: reti fragili e inquinanti emergenti

In Italia la situazione è critica. Le nostre città soffrono di una cementificazione selvaggia che impedisce all’acqua di filtrare nel terreno, convogliando tutto nelle reti fognarie, spesso datate e sottodimensionate per l’attuale crisi climatica. Da qui i danni di questa pioggia “velenosa”.

Il risultato? Durante le piogge intense, gli “sfioratori di piena” delle fognature miste scaricano il mix di acque meteoriche e reflui urbani direttamente nell’ambiente.

Cosa finisce nei tombini?

I dati emersi dal recente progetto europeo D4Runoff, allarmanti. I metalli sono diffusi. Zinco, rame e alluminio sono presenti in concentrazioni elevate vicino alle strade trafficate, raggiungendo livelli tossici per gli organismi acquatici.

Ed emergono “nuovi” contaminanti. Sono state rilevate sostanze come l’acido benzotiazolo-2-solfonico e residui di farmaci che sfuggono ai controlli di routine. Di questi elementi è fatta la pioggia “velenosa” che ci minaccia.

L’usura dei veicoli, una delle cause. Gran parte dell’inquinamento deriva direttamente dal traffico: polvere di freni, microparticelle di pneumatici e oli esausti che la pioggia “lava” via dall’asfalto.

Gli effetti sui cittadini: non è solo una questione ambientale

Per il cittadino comune, questo inquinamento invisibile si traduce in rischi concreti. L’accumulo di metalli e microplastiche nelle acque superficiali può entrare nella catena alimentare o compromettere la qualità delle falde acquifere.

Inoltre, l’inefficienza delle reti nel gestire questi volumi d’acqua aumenta il rischio di allagamenti urbani e degrado delle infrastrutture idriche, con conseguenti costi di manutenzione che ricadono sulle bollette degli utenti.

La soluzione possibile: intelligenza artificiale e infrastrutture “blu-verdi”

Il progetto D4Runoff, finanziato con 3,3 milioni di euro da Horizon Europe, propone un cambio di rotta. Non basta più costruire tubi più grandi (infrastrutture grigie), serve integrare le Nature-Based Solutions.

Si tratta di infrastrutture “blu-verdi” — come giardini della pioggia e pavimentazioni drenanti — capaci di filtrare naturalmente gli inquinanti prima che raggiungano i fiumi.

Fantascienza?

Grazie all’uso dell’intelligenza artificiale, le autorità pubbliche potrebbero oggi mappare i rischi in tempo reale e decidere dove intervenire prioritariamente per proteggere la salute pubblica. Di queste sfide tecnologiche si discuterà diffusamente ad Accadueo 2026 a Bari, il principale appuntamento per il comparto idrico, dove la prevenzione dell’inquinamento urbano sarà il tema centrale per la resilienza delle nostre città.