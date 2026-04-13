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Nubi a Trigoria, alta tensione Ranieri e Gasperini

Le parole dell'advisor non sarebbero piaciute al tecnico. Tra i due decideranno i Friedkin

di Pietro Pertosa - 13 Aprile 2026

Voci da Trigoria fanno presagire il peggio: ci sarebbe stato uno scontro tra il tecnico Gian Piero Gasperini e Claudio Ranieri. Colpa delle parole pronunciate dall’advisor della famiglia Friedkin. Che sarebbe già al corrente di tutto. E già si penserebbe a trovare una soluzione, alla vigilia peraltro di una sfida caldissima come quella contro l’Atalanta. E non certo per le sliding doors o per i lunghi e dolci trascorsi di Gasp a Bergamo. Ma perché la Roma è in piena corsa per centrare una qualificazione in Champions League a distanza di sette anni dall’ultima apparizione nella massima competizione continentale.

Gasperini e Ranieri, aria di burrasca a Trigoria

Le parole di Ranieri non avrebbero fatto troppo piacere a Gasperini. Prima dell’incontro tra i giallorossi capitolini e quelli del Lecce, l’ex tecnico avrebbe affermato che l’attuale inquilino di Trigoria sarebbe stato la terza, anzi la quarta scelta del club. A Ranieri, poi, non sarebbero andate per niente giù le critiche al mercato. E, infatti, ha rivendicato che ogni decisione è stata condivisa con l’allenatore. Quindi quella “pizzicata” su Sancho: “Si è perso del tempo dietro a Sancho, ci abbiamo provato fino all’ultimo ma lui non è voluto venire. Abbiamo perso occasioni importanti, alcuni giocatori non piacevano a Gasperini e non li abbiamo presi”.

Chi salta?

Stando a quanto trapelerebbe da Trigoria, il clima sarebbe torrido in casa giallorossa. Tra Ranieri e Gasperini, nonostante le smentite di prammatica, il clima non sarebbe certo dei più distesi. La famiglia Friedkin è avvisata. Anzi, sa tutto da tempo. Di un rapporto che, in fondo, non è mai sbocciato tra i due uomini da cui doveva dipendere il gran rilancio della Roma. Le voci, pertanto, sono quelle che sono. E prenderebbero atto di un rapporto frustro e logoro. Qualcuno dovrebbe andar via. Resterà Ranieri e se ne andrà Gasperini? Chissà…