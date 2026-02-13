Italpress Notizie Motori

Nuova Jeep Compass, due porte aperte per scoprirla da vicino

di Italpress - 13 Febbraio 2026

TORINO (ITALPRESS) – Tutti gli showroom Jeep in Italia aprono le porte nei fine settimana del 14-15 e 21-22 febbraio per consentire agli automobilisti di scoprire da vicino la Nuova Jeep Compass, terza generazione di un modello che ha superato i 2,5 milioni di unità vendute nel mondo e che rappresenta un punto di riferimento nel competitivo segmento dei C-SUV. Disegnata a Torino, ingegnerizzata a Balocco e prodotta a Melfi sulla piattaforma STLA Medium, la nuova Compass combina il design iconico del marchio con soluzioni tecnologiche avanzate e una gamma completa di motorizzazioni elettrificate.

L’offerta spazia dalla e-Hybrid da 145 CV alla e-Hybrid plug-in da 225 CV, fino alle versioni completamente elettriche capaci di erogare fino a 375 CV, con trazione integrale e un’autonomia dichiarata che può raggiungere i 650 chilometri. Una proposta che riflette la filosofia Jeep di libertà di scelta e mobilità adatta a ogni esigenza.

L’efficienza è supportata da un’aerodinamica evoluta, con un coefficiente di resistenza di 0,29, mentre le caratteristiche tecniche confermano la vocazione del modello: altezza da terra superiore a 200 mm, angoli ottimizzati e capacità di guado fino a 480 mm assicurano sicurezza anche sui percorsi più impegnativi. Il sistema Selec-Terrain e la protezione a 360 gradi contribuiscono a mantenere elevate le prestazioni off-road senza rinunciare al comfort.

All’interno spiccano il quadro strumenti digitale da 10,25 pollici e il display centrale da 16 pollici con Head-Up Display, pensati per offrire un’esperienza intuitiva e connessa. Di serie la guida autonoma di Livello 2, con Predictive Adaptive Cruise Control e funzione di cambio corsia semi-automatico. Sulle versioni elettriche debutta anche la modalità One-Pedal Drive.

Gli ordini sono già aperti: per la versione e-Hybrid 145 cavalli sono previsti 5.000 euro di supervalutazione dell’usato e finanziamento a interessi zero.

foto: ufficio stampa Stellantis

