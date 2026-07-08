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Nuovo Dacia Striker, il crossover che unisce SUV e station wagon

di Italpress - 8 Luglio 2026

ROMA (ITALPRESS) – Dacia amplia la propria offerta nel segmento C con Striker, un nuovo crossover che punta a conquistare una fascia sempre più ampia di clienti, sia privati sia professionali. Un modello inedito che rappresenta per il marchio un passo strategico importante: affiancare Bigster con una proposta alternativa ai SUV tradizionali, mantenendo però intatti i valori che hanno costruito il successo di Dacia. Il prezzo di partenza sarà inferiore ai 25.000 euro, confermando la volontà del brand di offrire spazio, tecnologia e versatilità con un posizionamento accessibile. Striker nasce seguendo i tre pilastri del DNA Dacia: Robust & Outdoor, Essential & Cool ed Eco-Smart. L’obiettivo dichiarato è ambizioso: contribuire alla crescita della presenza del marchio nel segmento C europeo, portando entro il 2030 la quota di questo segmento dal 20% al 33% delle vendite.La nuova proposta Dacia interpreta il concetto di crossover in modo originale, unendo elementi provenienti da tre mondi diversi. Dal SUV eredita il posto guida rialzato, la sensazione di sicurezza e le capacità di affrontare anche percorsi più impegnativi; dalle station wagon prende la versatilità degli spazi e la praticità per i viaggi in famiglia; dalle berline deriva l’efficienza aerodinamica e la dinamica di guida.Con una lunghezza di 4,62 metri, Striker si colloca pienamente nel segmento C. Le proporzioni sono state studiate per offrire un equilibrio tra abitabilità e agilità: l’altezza da terra arriva fino a 20 centimetri nella versione a trazione integrale e 19 centimetri nella configurazione a due ruote motrici, mentre l’altezza complessiva resta contenuta rispetto ai SUV tradizionali della categoria.Il design rappresenta uno degli elementi distintivi del nuovo modello. La carrozzeria combina superfici fluide e aerodinamiche nella parte superiore con elementi più robusti nella parte inferiore. Il profilo è caratterizzato da una linea tesa che collega i gruppi ottici anteriori e posteriori e definisce l’intera fiancata. Le barre da tetto integrate rafforzano il carattere outdoor senza compromettere la pulizia delle linee.La firma luminosa LED a forma di “T”, elemento ormai identificativo della nuova generazione Dacia, viene proposta sia all’anteriore sia al posteriore. Davanti si integra nella calandra nero lucido con il logo Dacia Link al centro, mentre dietro completa una fascia nera che sottolinea la larghezza della vettura e il carattere robusto del portellone. La gamma prevede due principali interpretazioni del modello. La versione Extreme è pensata per chi cerca un veicolo più pratico e orientato all’avventura, con materiali resistenti, protezioni esterne in Starkle, sellerie facilmente lavabili e soluzioni dedicate all’utilizzo outdoor. La versione Journey punta invece maggiormente sul comfort, con dotazioni pensate per i lunghi viaggi, come sedili regolabili elettricamente, volante e sedili anteriori riscaldati e portellone motorizzato. L’abitacolo segue la filosofia Dacia delle innovazioni utili. La plancia presenta una struttura orizzontale che aumenta la percezione dello spazio e organizza i comandi in modo intuitivo. Al centro troviamo uno schermo touchscreen da 10,1 pollici, mentre il quadro strumenti digitale LightVisio da 7 pollici permette una lettura semplice delle principali informazioni di guida. Tra le soluzioni dedicate alla praticità c’è il sistema YouClip, che consente di fissare diversi accessori in punti strategici dell’abitacolo. Portabicchieri, porta smartphone, porta-borraccia e altri elementi possono essere adattati alle esigenze quotidiane dei passeggeri. Grande attenzione è stata dedicata anche al comfort. Striker offre spazio per cinque persone e un bagagliaio fino a 600 litri, tra i più capienti della categoria. Il vano di carico è stato progettato per essere funzionale, con un pianale modulabile in tre parti e la possibilità di abbattere facilmente i sedili posteriori.Sul fronte della sicurezza, il modello rispetta gli standard europei GSR2 e propone una dotazione completa di sistemi di assistenza alla guida. Sono presenti, tra gli altri, frenata automatica d’emergenza, riconoscimento della segnaletica con controllo della velocità, assistenza al mantenimento della corsia, sensori per il parcheggio e chiamata automatica di emergenza. Dacia introduce anche il pulsante “My Safety”, una soluzione che consente al conducente di richiamare rapidamente le impostazioni personali dei sistemi di assistenza, evitando di dover modificare ogni volta i parametri. La strategia di efficienza passa dalle motorizzazioni elettrificate. La gamma comprende quattro soluzioni multi-energia, tra cui il mild hybrid-G 140 con tecnologia benzina/GPL, che abbina il motore turbo a tre cilindri con un sistema mild hybrid a 48 volt, e l’Hybrid 155, che utilizza un sistema completamente ibrido con possibilità di viaggiare in modalità elettrica soprattutto nell’utilizzo urbano. Al vertice dell’offerta si trova la versione Hybrid 150 4×4, che introduce una nuova interpretazione della trazione integrale: un motore elettrico sul retrotreno lavora insieme al motore termico anteriore per garantire maggiore aderenza e capacità di affrontare terreni difficili, mantenendo efficienza nei percorsi quotidiani.L’attenzione ai costi di gestione resta uno degli elementi centrali del progetto. Grazie al peso contenuto, all’aerodinamica curata e alle motorizzazioni ibride, Dacia punta a offrire un costo totale di utilizzo competitivo rispetto ai SUV e alle station wagon del segmento C.Con Striker, Dacia propone quindi una nuova idea di crossover: un’auto capace di combinare spazio familiare, robustezza, tecnologia ed efficienza, con un prezzo accessibile. Una formula che punta a intercettare quei clienti che cercano le caratteristiche di un SUV senza necessariamente scegliere un SUV tradizionale.

– – Foto ufficio stampa Renault Group Italia –(ITALPRESS).