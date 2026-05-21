Economia

Occupazione, l’ingegnere diventa “ibrido”

di Angelo Vitale - 21 Maggio 2026

Il panorama della professione dell’ingegnere e della consulenza IT sta attraversando una metamorfosi senza precedenti in cui la sola specializzazione verticale non è più sufficiente per garantire la competitività.

Arriva l’ingegnere “ibrido”

Secondo l’analisi elaborata da agap2, il mercato del lavoro oggi premia i cosiddetti professionisti ibridi, figure capaci di governare la complessità attraverso una visione d’insieme e di interpretare i sistemi nel loro complesso.

Questa evoluzione è evidente nell’ingegneria gestionale, che ha allargato i propri orizzonti verso la resilienza delle filiere e la finanza tecnica. In questo ambito, gli ingegneri entrano nelle stanze dei bottoni come analisti capaci di valutare startup e progetti ad alto contenuto tecnologico per conto di fondi di investimento.

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Tutti i settori di possibile applicazione

Parallelamente, settori come il biomedico vedono la scomparsa del confine tra ambito clinico e produzione industriale, grazie all’avvento della robotica chirurgica.

Anche l’ingegneria meccanica si rinnova profondamente, diventando il cuore pulsante della trasformazione digitale attraverso l’integrazione di sistemi cyber-fisici e digital twin.

Nel frattempo, la space economy italiana si consolida come una realtà industriale internazionale, trasformando la ricerca d’élite in una produzione su larga scala.

Una professione “flessibile”

Come sottolineato da Enrica Ceccato, HR Director di agap2, il valore aggiunto si è spostato sulla capacità di presidiare l’intersezione tra ambiti diversi.

La vera sfida per il sistema formativo e industriale non è più solo il trasferimento di conoscenze tecniche, ma lo sviluppo di una visione d’insieme che permetta di integrare processi complessi.

In un mercato che richiede flessibilità e innovazione costante, la figura dell’ingegnere ibrido rappresenta ormai il requisito fondamentale per la crescita del sistema Paese.