Ok Aidit a Santanchè: ora avanti con misure per il turismo
Dal presidente di Aidit Federturismo Confindustria, Domenico Pellegrino, un ok alle dichiarazioni del ministro del Turismo Daniela Santanchè al Forum Internazionale di Milano. Per lui, le nuove linee guida del governo coincidano in modo puntuale con la piattaforma di proposte portata avanti da Aidit dal 2018. Il punto di partenza, il riconoscimento del turismo come industria strategica, con pari dignità normativa, economica e operativa rispetto ad altri settori produttivi.
Aidit: riconoscimento del turismo come industria
Secondo Pellegrino, il riconoscimento ufficiale del turismo come industria rappresenta un passaggio fondamentale per valorizzare l’intera filiera organizzata, in particolare la distribuzione turistica italiana, garante di qualità, sicurezza, tracciabilità e tutela del consumatore.
Cuneo fiscale e valorizzazione del capitale umano
Un’altra misura qualificante, la riduzione della fiscalità del 10% a favore dei lavoratori del turismo, destinata integralmente a retribuzioni, bonus o strumenti di welfare. Per Pellegrino, una misura coerente con la proposta di Aidit di un “cuneo fiscale dedicato”. Già presentata nel 2022 e utile a contrastare la fuga di professionalità, aumentare l’attrattività del settore, favorire l’ingresso di giovani talenti qualificati.
Allineamento del calendario scolastico
Un tema centrale, l’allineamento del calendario scolastico italiano ai principali modelli europei. Un’istanza sollevata da Aidit già nel Forum di Firenze due anni fa. L’obiettivo, modulare in modo razionale gli school break per favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici. Così riducendo l’overtourism nelle destinazioni più affollate e garantire maggiore continuità operativa alle imprese, con economie di scala e prezzi più equilibrati per le famiglie.
Benessere e vacanza detraibile
Ancora da recepire proposte più innovative, come il riconoscimento della vacanza come fattore di benessere psicofisico e meritevole di detraibilità fiscale, sul modello delle spese sanitarie. Per Aidit una misura sostenibile finanziariamente e giuridicamente.
Database nazionale e certificazione delle agenzie
Sottolineata pure l’importanza della costituzione di un database nazionale e di un sistema di certificazione delle agenzie di viaggio. In tal modo strumenti per la sicurezza, la trasparenza e la tracciabilità a favore dei consumatori. Un mezzo di contrasto per abusivismo ed evasione fiscale in maniera strutturale.
