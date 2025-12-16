Attualità

Operation Bluebird: ecco come rinascerà Twitter

Dietro la startup anche uno dei consulenti di Elon Musk

di Dave Hill Cirio - 16 Dicembre 2025

Operation Bluebird è una startup americana che punta a riportare in vita l’esperienza storica di Twitter. Il team ha creato una piattaforma che richiama il marchio e le funzionalità classiche di Twitter, sfruttando il dominio twitter.new, già attivo per consentire agli utenti di prenotare il proprio username in vista del lancio. L’iniziativa nasce dall’idea di offrire un social network familiare agli utenti nostalgici di Twitter, aggiornato con strumenti moderni di sicurezza e moderazione.

Perché Bluebird punta a Twitter

I fondatori sostengono che il brand Twitter abbia un valore storico e affettivo enorme per milioni di utenti. La startup vuole riportare al centro dell’esperienza digitale le dinamiche di microblogging, i messaggi brevi e immediati e la comunità globale che ha caratterizzato la piattaforma per anni. Bluebird non vuole sostituire X, ma proporre un’alternativa che faccia rivivere la versione classica del social.

Chi c’è dietro a Operation Bluebird

La startup è guidata da Stephen Coates e Michael Peroff, due avvocati esperti in diritto dei marchi e con esperienza nel settore tech. Coates in passato ha lavorato come consulente legale per Twitter stesso. Oltre alla strategia legale per tutelare l’uso del marchio, i fondatori hanno sviluppato un prototipo operativo della piattaforma, pronto per il lancio pubblico attraverso il dominio twitter.new.

Il sito twitter.new e le curiosità pratiche

Il dominio twitter.new è già attivo e permette agli utenti di riservare il proprio username. La piattaforma offrirà strumenti moderni come moderazione basata su intelligenza artificiale, fact-checking avanzato e filtri anti-abusi, con l’obiettivo di creare un ambiente sicuro e affidabile per le conversazioni online.

Le reazioni di Elon Musk e di X Corp

Finora X Corp. e Elon Musk non hanno rilasciato commenti ufficiali sull’iniziativa. Gli esperti prevedono che l’azienda possa valutare la questione dal punto di vista legale, ma non è chiaro se agirà attivamente contro l’uso del marchio o adotterà una strategia più neutra. La disputa legale potrebbe diventare complessa, considerando il valore storico e commerciale del brand Twitter.

Previsioni e timeline

Il lancio di Operation Bluebird richiederà tempo per attrarre utenti e consolidare la piattaforma. La strategia punta a sfruttare la nostalgia degli utenti di Twitter e a integrare funzionalità moderne che rendano la piattaforma competitiva rispetto agli altri social.

Gli analisti osservano con attenzione l’evolversi della situazione, ipotizzando che il successo dipenderà dalla capacità di bilanciare esperienza storica e innovazione tecnologica.

Le reazioni della comunità online

La notizia ha generato curiosità e dibattito online. Molti utenti nostalgici vedono in Operation Bluebird un’opportunità di tornare a un’esperienza di microblogging familiare, mentre altri sono scettici sulle possibilità di competere con piattaforme consolidate. La piattaforma viene percepita come un tentativo audace di riportare in vita un brand iconico, con attenzione alla sicurezza e alla qualità dei contenuti.

Cosa potrebbe cambiare per il futuro dei social

Se Operation Bluebird avrà successo, potrebbe offrire una piattaforma alternativa ma familiare, attirando una parte significativa della comunità digitale. Il progetto potrebbe influenzare il mercato dei social media, spingendo altre aziende a valorizzare l’esperienza storica degli utenti e a innovare in chiave di sicurezza e moderazione dei contenuti.

