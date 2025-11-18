Attualità

X è fuori uso. La colpa è di Cloudfare?

Ci sono 11.150 segnalazioni negli Stati Uniti e 3.895 nel Regno Unito su Downdetector.

di Redazione - 18 Novembre 2025

La piattaforma social X, ex Twitter, sta avendo dei malfunzionamenti. Il primo picco di segnalazioni su Downdetector si è registrato nella prima parte della mattinata: oltre 3.800 nel Regno Unito e più di 11.000 negli Stati Uniti. A dare la notizia tra i primi è stato Techradar.

Manca ancora una conferma ufficiale e dettagliata da parte di X, ma si pensa che tutto possa essere dipeso da Cloudflare, che ha ammesso di avere problemi sulla sua rete globale. Tante le segnalazioni su Downdetector, con oltre 7.000 nel Regno Unito e circa 4.000 negli Stati Uniti. Anche lo stesso Downdetector (che usa Cloudflare) ha avuto disservizi per un breve periodo.

I problemi stanno interessando sia l’app mobile che la versione del browser web. Entrambe mostrano il seguente messaggio. “I post non si caricano al momento”.