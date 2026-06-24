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Orsini “Per essere competitivi serve un mercato unico dell’energia”

di Italpress - 24 Giugno 2026

ROMA (ITALPRESS) – “L’energia è il primo punto di capacità di essere competitivi. L’Europa che vogliamo è quella con un mercato unico dell’energia perché se non lo abbiamo ma poi vogliamo essere competitivi mi pare ovvio che questa diventa una anomalia. Credo che la connessione della difesa unica, del mercato dei capitali e del mercato unico dell’energia sia fondamentale”. Così il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, in occasione dell’evento “Connext Filiere. Aerospazio, Difesa e Sicurezza” organizzato da Confindustria. “Quando l’energia non viene vista come salvaguardia nazionale ed europea è un problema – prosegue -, l’Ue su questo deve accelerare”.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).