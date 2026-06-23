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Saipem avvia le operazioni per il progetto offshore GranMorgu in Suriname

di Italpress - 23 Giugno 2026

SAN DONATO MILANESE (ITALPRESS) – Saipem ha ufficialmente avviato le operazioni per il progetto offshore GranMorgu in Suriname, con l’arrivo della nave multiuso da costruzione Normand Navigator al porto commerciale Jules Sedney Harbour, a Paramaribo. L’unità è ora ormeggiata e pronta a iniziare le attività preliminari. Il progetto GranMorgu, operato da TotalEnergies (40%) insieme ai partner APA Corporation (40%) e Staatsolie (20%), è situato nel Blocco 58, a 150 km dalla costa, e rappresenta il primo progetto di sviluppo di petrolio offshore su larga scala del Suriname. L’avvio è previsto nel 2028. Il contratto assegnato a Saipem nel 2024 comprende ingegneria, approvvigionamento, fornitura, costruzione, installazione, pre-commissioning e assistenza per il commissioning e la fase di start-up del pacchetto Subsea Umbilicals, Risers and Flowlines (SURF), a profondità d’acqua comprese tra 100 e 1.100 metri. Per la campagna offshore, Saipem impiegherà una combinazione di navi con capacità di posa S-Lay e J-Lay, fornendo così la soluzione ottimale per l’installazione delle condotte. Per gestire gli importanti volumi di equipment richiesti per l’esecuzione del pacchetto SURF da parte di Saipem, l’azienda sta adottando un approccio basato sull’utilizzo di due basi di supporto marittimo.

Saipem si è infatti assicurata un importante hub logistico presso il porto commerciale Jules Sedney Harbour. Con una superficie stimata tra 30.000 e 40.000 metri quadri, questa struttura è dedicata alla ricezione, movimentazione e stoccaggio di tutte le condotte, equipment e container standard in arrivo, prima del loro caricamento a bordo delle navi di supporto dirette ai campi offshore. Come secondo hub dell’approccio di Saipem, la base di supporto marittimo DORDT, anch’essa a Paramaribo, servirà a ricevere, stoccare e gestire strutture subsea pesanti e collettori, mantenendo le fabbricazioni ad alto tonnellaggio separate e ottimizzate per la messa in opera. Attraverso l’utilizzo di porti, servizi di movimentazione dei materiali e reti di trasporto locali, la campagna subsea porterà alla creazione di valore all’interno della filiera del Suriname, confermando l’impegno di lungo periodo di Saipem nel Paese.

– foto ufficio stampa Saipem –

(ITALPRESS).