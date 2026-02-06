Politica

Parte la fronda: Sasso e Ziello via da Lega, con Vannacci

i due parlamentari più chiacchierati fanno il primo passo in Parlamento a favore del progetto del generale

di Angelo Vitale - 6 Febbraio 2026

Da sinistra, Edoardo Ziello e Rossano Sasso

Due deputati della Lega, Rossano Sasso ed Edoardo Ziello, hanno formalizzato oggi l’addio al partito di Matteo Salvini per aderire al gruppo misto e unirsi al progetto politico di Roberto Vannacci. La mossa segue mesi di dissenso interno, culminati con un emendamento parlamentare sul Dl Ucraina e accuse di incoerenza verso la leadership leghista.

“Non mi sento più utile nella Lega, non c’è più una linea chiara”, ha spiegato Ziello, mentre Sasso parla di “battaglia identitaria e sovranista” da portare avanti altrove.

Il divorzio: da Salvini a Vannacci, la rotta dei dissidenti

I deputati leghisti Rossano Sasso ed Edoardo Ziello hanno ufficialmente annunciato l’uscita dal gruppo parlamentare della Lega per passare al gruppo misto, facendo un salto verso l’area politica guidata dall’ex generale Roberto Vannacci e dal suo movimento Futuro Nazionale.

Ziello ha definito la propria scelta come il risultato di una lunga riflessione: “Interpreto la politica come azione e servizio […] binomio che non vedo più presente nella Lega Salvini Premier”, ha scritto su Facebook.

Sasso ha usato parole altrettanto nette, spiegando che non si sente più utile nel partito e che la scelta di seguire Vannacci è dettata da una visione politica ritenuta “più coerente e focalizzata”.

“Esco dalla Lega e scelgo di seguire il generale Roberto Vannacci nella sua battaglia identitaria e sovranista. Memento audere semper”, ha dichiarato in un altro post.

La scintilla ucraina: il voto che ha incrinato il gruppo

La tensione, emersa pubblicamente già a metà gennaio, quando Sasso e Ziello avevano votato contro la risoluzione di maggioranza sull’Ucraina, in netto contrasto con il resto dei deputati della Lega. Il loro dissenso, percepito come un rifiuto delle scelte di Salvini sulla politica estera e sulle alleanze, ha accelerato la rottura.

Oltre la Lega: la narrazione identitaria

Con il passaggio al gruppo misto e l’adesione a Futuro Nazionale, Sasso e Ziello intendono allinearsi a una narrazione politica più marcata su temi di sovranismo e identità nazionale. Per loro, il partito di Vannacci offre una “destra vitale”, secondo le parole rilanciate dai due deputati, con un focus diverso su politica estera, sovranità e coerenza programmatica.