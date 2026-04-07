Cronaca

Pasian di Prato, operatore trovato morto in una cisterna, indagini in corso

L’operatore è stato trovato senza vita all’interno di una cisterna. Dinamica ancora da chiarire e accertamenti in corso sulle condizioni di sicurezza.

di Marzio Amoroso - 7 Aprile 2026

Secondo le prime ricostruzioni, un operatore è morto in una cisterna all’interno di una distilleria della zona. Le circostanze dell’accaduto sono ancora in fase di accertamento.

La dinamica dell’incidente

L’uomo, originario di Fagagna, di cui non sono ancora state rese note le generalità, avrebbe accusato un malore all’interno di un serbatoio di lavorazione durante le operazioni di routine. Alcuni colleghi hanno tentato di soccorrerlo immediatamente, ma i tentativi di recupero si sono rivelati vani. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno estratto il corpo ormai privo di vita, insieme ai Carabinieri, ai sanitari del 118 e agli operatori dello Spisal, il Servizio di Prevenzione, Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro.

Indagini in corso

Le autorità stanno verificando le cause esatte dell’incidente. Si ipotizza un malfunzionamento tecnico o una caduta accidentale durante le operazioni di manutenzione. La Procura di Udine ha aperto un fascicolo per accertare eventuali responsabilità e verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.

Il contesto

Pasian di Prato, comune alle porte di Udine, ospita diverse attività artigianali e industriali. L’episodio riporta l’attenzione sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, ancora troppo spesso al centro di cronache tragiche. Le autorità locali hanno espresso cordoglio e vicinanza alla famiglia della vittima.

La tragedia riapre il dibattito sulla prevenzione e sulla formazione in materia di sicurezza. In attesa di chiarire le cause, resta il dolore per una vita spezzata sul lavoro, in un contesto che avrebbe dovuto garantire protezione e controllo.