Cronaca

Notte di terrore a Terenzano, anziana di 81 anni svegliata dai ladri e chiusa in stanza per ore

La rapina nella frazione alle porte di Udine ai danni di un ottantunenne

di Gianluca Pascutti - 10 Giugno 2026

Terenzano, piccola frazione del Comune di Pozzuolo del Friuli, vive una notte di paura. Due uomini entrano nella casa di un’anziana di 81 anni in via Roma, nel cuore del paese. La zona è tranquilla e i residenti parlano di pochi episodi simili negli ultimi anni. La donna vive sola nell’abitazione.

L’irruzione in casa e il risveglio choc

I ladri forzano un accesso e si muovono nelle stanze mentre l’anziana dorme. I rumori la svegliano. Quando apre gli occhi, vede due sconosciuti con il volto coperto. I malviventi la minacciano e chiedono soldi e gioielli. La donna, terrorizzata, indica il punto dove conserva gli oggetti di valore. I due raccolgono contanti e monili d’oro, rovistando in più stanze.

Le minacce, la stanza chiusa e la fuga dei banditi

Prima di fuggire da Terenzano, i rapinatori costringono l’anziana a entrare in una stanza e chiudono la porta. Vogliono impedirle di chiedere aiuto. La donna resta bloccata per un tempo che le sembra infinito. Quando riesce ad aprire la porta, raggiunge il telefono e chiama il numero di emergenza. I ladri, nel frattempo, si sono già allontanati nel buio.

L’intervento dei carabinieri e le prime indagini

I carabinieri arrivano subito e ascoltano il racconto della vittima. I militari eseguono i rilievi nell’abitazione e controllano le telecamere presenti lungo la via e nelle strade vicine. Gli investigatori cercano di ricostruire il percorso dei rapinatori e valutano la possibile presenza di un’auto di appoggio. Il bottino comprende gioielli e denaro contante, ma la quantificazione esatta è ancora in corso.

Le condizioni dell’anziana e la paura in paese

L’anziana non riporta ferite gravi. I sanitari verificano le sue condizioni e decidono che non serve il ricovero. Lo shock però è molto forte. La donna racconta la paura provata nel trovarsi sola, chiusa in una stanza, dopo avere visto i volti coperti dei ladri. A Terenzano cresce il senso di insicurezza. I residenti di Terenzano parlano di un episodio che rompe la tranquillità del paese e chiedono più controlli serali, più illuminazione e maggiore attenzione alle frazioni. La rapina riporta al centro il tema della sicurezza nelle aree residenziali fuori città.