Economia

Perquisizioni alla Deutsche Bank di Berlino e Francoforte. Abramovich nel mirino dell’Anticrimine tedesco

di Lino Sasso - 28 Gennaio 2026

Nuovo scossone per Deutsche Bank, finita al centro di un’indagine per sospetto riciclaggio di denaro. Nella mattinata di oggi gli agenti dell’Anticrimine federale tedesco hanno eseguito un blitz con perquisizioni nella sede centrale di Francoforte e in una filiale di Berlino. La notizia è stata riportata dal giornale Der Spiegel, che sul proprio portale online ha fornito i primi dettagli sull’operazione. Le perquisizioni alle sedi della Deutsche Bank rientrano in un’inchiesta coordinata dalla Procura di Francoforte, che sta indagando su “responsabili e dipendenti, per ora ignoti, dell’istituto” sospettati di aver agevolato attività di riciclaggio di denaro. Secondo quanto riferito da Der Spiegel, l’indagine sarebbe legata a possibili operazioni sospette riconducibili a società straniere.

Abramovich nel mirino dell’Anticrimine tedesco

In particolare, le attenzioni degli inquirenti si concentrerebbero su aziende collegate all’oligarca russo Roman Abramovich, inserito nella lista delle sanzioni dell’Unione Europea dalla primavera del 2022. Le misure restrittive erano state adottate per i suoi presunti legami con il presidente russo Vladimir Putin, nell’ambito delle sanzioni seguite all’invasione dell’Ucraina. Interpellata sulla vicenda, Deutsche Bank ha confermato che “è attualmente in corso un’indagine della Procura di Francoforte” nei propri uffici. L’istituto ha inoltre dichiarato di stare “collaborando pienamente con le autorità competenti”, precisando tuttavia che, allo stato attuale, non verranno forniti ulteriori dettagli sull’inchiesta.

L’effetto delle perquisizioni sul titolo della Deutsche Bank

L’effetto delle perquisizioni Deutsche Bank non si è fatto attendere sui mercati finanziari. Il titolo dell’istituto ha registrato un netto calo in Borsa dopo la diffusione della notizia. Segnale evidente della preoccupazione degli investitori per le possibili implicazioni legali e reputazionali dell’indagine in corso. La tempistica dell’operazione aggiunge ulteriore tensione: nella mattinata di domani Deutsche Bank presenterà infatti i risultati finanziari relativi al quarto trimestre e all’intero esercizio 2025. Un appuntamento ora atteso con particolare attenzione, alla luce di un’indagine che rischia di pesare sull’andamento del gruppo e sulla fiducia del mercato.