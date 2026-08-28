Torino

Politecnico e FIAT: Turin Marathon per una città sempre più votata alle grandi occasioni

di Redazione - 28 Agosto 2026

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La FIAT Turin Marathon ha annunciato una nuova partnership d’eccellenza con il Politecnico di Torino, rafforzando così il suo legame con il territorio. Una sinergia che nasce dal costante confronto con i podisti, dai loro feedback a seguito dell’edizione dello scorso anno, aspetto che ha portato le istituzioni locali e le forze dell’ordine a ridefinire la logistica dell’evento, finalizzata a creare un’atmosfera da “grande occasione” a partire dall’edizione 2026, che si svolgerà domenica 29 novembre prossimo.

Gli iscritti totali alla maratona (42,195 km) e alla mezza maratona (21,097 km) superano già i 4 mila, e a spingerli verso nuovi record è l’entusiasmo costante di maratoneti italiani e stranieri, che sempre più le percepiscono come un evento molto importante del loro sport.

“L’accordo con il Politecnico di Torino rappresenta per noi un passaggio di straordinario valore – ha dichiarato Alessandra Viano del comitato organizzatore della FIAT Torino City Marathon – la maratona è una grande festa dello sport ma anche un potente motore di sviluppo per la città”.

“Siamo molto felici di avviare questa collaborazione con la FIAT Torino City Marathon all’insegna dei valori che caratterizzano il nostro ateneo – ha sottolineato Stefano Sacchi, Vicerettore per la Società, la Comunità e per l’Attuazione del programma del Politecnico di Torino – il benessere della comunità e l’inclusione, anche attraverso l’attività sportiva”.

A inaugurare il fitto calendario di appuntamenti che avvicineranno alla FIAT Torino City Marathon sarà, sabato 12 settembre prossimo, la Grun Madre, una staffetta podistica a coppie messa a punto da Sport Leader SRL (sponsor tecnico della maratona) e dal Karhu Store di via Monferrato 15, con il supporto del comitato organizzatore della 42 km torinese.

La staffetta prenderà il via proprio da via Monferrato con uno start scaglionato a partire dalle 19.45. La manifestazione propone una formula non competitiva pensata per abbinare un pizzico di agonismo al puro piacere di correre insieme in una serata di fine estate.

Un evento aperto a tutti che trasformerà la zona in un grande villaggio in festa fin dal pomeriggio: si inizierà con la Grun Madre Kids per i corridori da 3 a 12 anni, per poi proseguire tra la musica live dei Systema Sutura, l’animazione degli stand partner, l’area food & drink e i DJ set previsti fino a tarda serata.

Per iscrizioni: www.iRunning.it

Info: è possibile iscriversi alla FIAT Torino City Marathon e alla FIAT Torino City Half Marathon sul sito ufficiale dell’evento. C’è tempo fino al 30 settembre per registrarsi con la quota attuale, prima del successivo cambio tariffario. www.torinocitymarathon.it

Mara Martellotta ilTorinese.it