Ilaria Salis e il post controverso su Orbán: quando l’immunità parlamentare diventa megafono

Ilaria Salis pubblica su X accuse contro leader stranieri. Analisi critica di linguaggio, immunità parlamentare e responsabilità istituzionale.

di Anna Tortora - 16 Gennaio 2026

Il post che ha scatenato polemiche

L’europarlamentare Ilaria Salis ha recentemente pubblicato sul suo profilo X un post che ha attirato immediata attenzione e critiche per il tono aggressivo e le accuse verso figure politiche internazionali. Il post recita testualmente:

“Quanta bella gente a fare da passerella alla campagna elettorale di Viktor Orbán.

Ci sono criminali di guerra, fanatici suprematisti, postfascisti e postnazisti, capitoni e ducette, non manca più nessuno… solo non si vede Donald Trump.”

Il linguaggio scelto dall’europarlamentare appare quantomeno provocatorio. Definire leader politici come “criminali di guerra” senza alcuna sentenza definitiva rappresenta un’affermazione grave, mentre termini come “post-fascisti” e “post-nazisti” si configurano più come etichette ideologiche generiche, evocative ma non analitiche.

L’uso del prefisso post dovrebbe indicare una fase storica conclusa e superata; qui diventa uno strumento retorico per costruire una narrazione di “mostri ideologici”, senza fornire dati concreti né contesto politico. In pratica, una scorciatoia linguistica utile sui social ma povera di sostanza in un dibattito istituzionale europeo.

Immunità, ruolo istituzionale e responsabilità

Un elemento chiave che emerge è la responsabilità connessa all’immunità parlamentare. L’immunità tutela la libertà di mandato e consente agli europarlamentari di esprimersi liberamente nell’esercizio delle proprie funzioni, ma non è un lasciapassare per diffamare o lanciare accuse gravi senza basi legali.

Se oggi Salis può parlare liberamente dai banchi del Parlamento europeo, lo deve alle istituzioni democratiche che spesso critica con disprezzo. Senza il loro intervento, probabilmente sarebbe ancora in custodia cautelare in Ungheria. Ignorare questo fatto, soprattutto quando si lancia un messaggio tanto aggressivo, mette in luce una leggerezza istituzionale che va oltre la semplice polemica politica.

Etichette facili, complessità ignorata

Alla fine resta una domanda semplice: se tutto è “post-fascista”, “post-nazista” e “criminale di guerra”, cosa resta da analizzare della politica europea? Poco o nulla. Quando mancano gli argomenti, abbondano le etichette.

Analizzare la complessità richiede fatica; liquidarla con un tweet è molto più semplice. E, naturalmente, molto più sicuro quando a proteggere il contenuto c’è l’immunità parlamentare.

Il problema non è il dissenso, ma la trasformazione dell’opinione in condanna morale, senza alcuna base giuridica. L’articolo mette in evidenza come la responsabilità istituzionale e il ruolo pubblico richiedano equilibrio: etichette e iperboli social sono facili da lanciare, ma servono a poco se l’obiettivo è comprendere davvero la politica europea.

