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Il Premio Giornalistico Internazionale ARGIL 2026 celebra le eccellenze italiane nel mondo

di Andrea Scarso - 13 Marzo 2026

Il 17 marzo 2026, nella Sala della Protomoteca in Campidoglio a Roma, si terrà la IX edizione di uno degli appuntamenti più attesi del panorama culturale e giornalistico italiano. Il Premio Giornalistico Internazionale ARGIL 2026 torna a fare luce su chi, attraverso talento, impegno e visione, porta il nome dell’Italia oltre i confini nazionali.

L’evento, in programma alle ore 15.30, è promosso dal Gruppo giornalisti Gino Falleri, dalla Fondazione Eurispes e da Confimprese Italia. A guidarne l’organizzazione è Manuela Biancospino, Consigliera dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio, in un contesto in cui il giornalismo assume un ruolo centrale: è il filo narrativo che unisce le eccellenze del Paese alla platea globale.

Chi viene premiato quest’anno

La lista dei riconoscimenti per l’edizione 2026 è lunga e trasversale, a conferma della vocazione plurale del premio. Tra i nomi più attesi figura il Prof. Federico Faggin, fisico e inventore del primo microprocessore, simbolo di come il genio italiano abbia cambiato la storia della tecnologia mondiale. Insieme a lui, verrà premiata la Principessa Elettra Marconi, erede di un cognome che da solo racconta un pezzo di storia della comunicazione.

Non mancano figure legate alle istituzioni: Lamberto Giannini, Prefetto di Roma, e Svetlana Celli, Presidente dell’Assemblea Capitolina, rappresentano il radicamento del premio nel tessuto civico e istituzionale del Paese. Tra i premiati anche Giusy Versace, campionessa paralimpica e Senatrice della Repubblica, e Simonetta Matone, magistrata e deputata, a testimoniare l’attenzione verso chi coniuga impegno pubblico e ruolo sociale.

Sul versante della cultura e dello spettacolo, riflettori puntati su Gigliola Cinquetti — cantante, scrittrice, attrice e conduttrice televisiva — e su Dario Salvatori, critico e storico della musica. A rappresentare il mondo della fede e dell’etica nell’intelligenza artificiale ci sarà invece Padre Paolo Benanti, teologo e componente della Commissione ONU sull’AI, voce sempre più ascoltata nei dibattiti internazionali sul futuro tecnologico.

Un riconoscimento postumo andrà a Gino Falleri, ideatore del premio, mentre una targa di merito è destinata al Sen. Giovanni Mauro, Presidente del quotidiano L’Identità, per il contributo al panorama editoriale nazionale.

Un premio con radici profonde

Il nome del premio non è casuale. ARGIL è uno dei più antichi resti umani mai rinvenuti in Europa, scoperto a Ceprano, nel Lazio, e datato a circa 400.000 anni fa. Un riferimento simbolico potente: l’Italia non è solo un Paese di eccellenze contemporanee, ma una civiltà le cui radici affondano nella preistoria del continente. Legare questo reperto al racconto del talento italiano di oggi è una scelta culturale precisa, che dà al premio una profondità narrativa difficilmente replicabile.

Perché seguire questo evento

Nelle edizioni precedenti il Premio ARGIL ha onorato figure come Piero Angela, Giuseppe Tornatore, Monica Maggioni e Antonio Tajani — nomi che bastano a misurare il peso specifico del riconoscimento. La IX edizione si preannuncia altrettanto densa di significato, con una giuria composta da esponenti di primo piano del giornalismo, della ricerca e della diplomazia culturale.

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sui canali e sui profili social di Eurocomunicazione, rendendolo accessibile anche a chi non potrà essere presente fisicamente nella cornice storica del Campidoglio.

L’appuntamento è per martedì 17 marzo 2026, ore 15.30, Sala della Protomoteca, Campidoglio, Roma.