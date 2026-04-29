Economia

Il turismo accelera: previsto un maggio da record

Gli italiani sembrano aver rimodulato il proprio budget, accorciando il raggio d'azione ma senza rinunciare alla qualità del servizio e all'autenticità dell'esperienza

di Dave Hill Cirio - 29 Aprile 2026

Le stime fornite da Cna Turismo e Commercio per il ponte del 1° maggio 2026 delineano un quadro di straordinaria resilienza per il comparto turistico nazionale. Con un impatto economico che sfiora i 2,5 miliardi di euro, l’Italia si prepara a vivere quello che molti analisti definiscono il “vero inizio anticipato dell’estate”.

L’analisi dettagliata dei flussi e delle tendenze di questo lungo weekend

Maggio da record: 16 milioni di presenze e un giro d’affari da 2,5 miliardi per il turismo. L’Italia si conferma la destinazione regina per il ponte della Festa dei Lavoratori. Nonostante le pressioni inflazionistiche e l’incertezza geopolitica, il desiderio di evasione degli italiani e il fascino intramontabile del “Bel Paese” per gli stranieri traineranno i consumi verso vette pre-pandemiche.

I numeri del “boom”: flussi domestici e internazionali

Il dato più eclatante riguarda il volume complessivo dei viaggiatori: 6,5 milioni di arrivi che si tradurranno in circa 16 milioni di presenze totali.

Il primato degli italiani

Il turismo di prossimità resta la colonna portante. Sono circa 4 milioni i connazionali pronti a mettersi in viaggio, prediligendo vacanze esperienziali che occupino l’intero arco dei tre pernottamenti medi previsti.

La tenuta degli stranieri

Nonostante i venti di crisi internazionali, 2 milioni di turisti stranieri (per 5 milioni di presenze) hanno scelto l’Italia, concentrandosi prevalentemente nei poli culturali e nelle città d’arte.

Il trionfo del mare e dei borghi

Se le città d’arte come Roma, Firenze e Venezia mantengono la loro leadership per i flussi internazionali, il turismo domestico sta premiando il Centro-Sud e le sue località marine.

Mare ecc

Le temperature miti spingono le prenotazioni verso le coste e il turismo open-air.

I borghi e le aree interne

Si consolida la tendenza verso i piccoli comuni, dove l’offerta è legata all’enogastronomia e all’artigianato d’eccellenza.

Le vie del gusto

Una quota rilevante del giro d’affari deriverà dai circuiti delle vie del vino e del gusto, segmenti che attraggono visitatori alto-spendenti.

L’impatto economico: 2,5 miliardi di euro

La spesa turistica non si limiterà al solo pernottamento. La stima di 2,5 miliardi include una filiera complessa.

Ristorazione e shopping. Circa il 35% della spesa sarà destinato alla tavola e all’acquisto di prodotti tipici.

Cultura e musei. Si prevede il “sold-out” per i principali siti archeologici e i musei statali, favoriti anche dalle iniziative legate alle aperture straordinarie per la festività.

Il fattore caro-vita

Nonostante l’aumento dei costi dei trasporti e dell’energia, la propensione al viaggio non accenna a diminuire. Gli italiani sembrano aver rimodulato il proprio budget, accorciando raggio d’azione (turismo di prossimità) ma senza rinunciare alla qualità del servizio e all’autenticità dell’esperienza.