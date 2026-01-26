Economia

Oro, prezzo da record: per la prima volta sopra i 5mila dollari l’oncia

di Claudia Mari - 26 Gennaio 2026

Il prezzo dell’oro fa record e supera per la prima volta nella storia la soglia dei 5.000 dollari l’oncia in risposta a una massiccia ondata di acquisti difensivi da parte degli investitori. Il rally, alimentato da crescenti tensioni geopolitiche e dall’incertezza sui mercati finanziari mondiali, ha spinto il metallo giallo verso nuovi massimi, rafforzando ulteriormente il suo ruolo di bene rifugio in un contesto turbolento.

Nel corso dell’ultima settimana i prezzi dell’oro hanno registrato un incremento considerevole, con un balzo superiore all’8%, e da inizio anno segnano un progresso di circa il 17%, consolidando l’ottimo slancio avviato già alla fine del 2025.

Dietro questa impennata ci sono molteplici fattori: l’aumento delle tensioni in diverse aree del mondo – dal Medio Oriente alle dispute commerciali internazionali – ha rafforzato l’attrattiva del metallo come strumento di protezione dagli shock globali. Allo stesso tempo, un dollaro statunitense indebolito rispetto ad altre valute ha reso l’oro più accessibile agli investitori esteri, contribuendo a sostenere la domanda.

L’attesa per le prossime mosse della Federal Reserve americana aggiunge ulteriori spinte alla corsa dell’oro. Molti operatori di mercato si aspettano che la banca centrale mantenga i tassi di interesse fermi o addirittura consideri tagli in futuro, riducendo così il costo-opportunità di detenere un asset privo di rendimento come l’oro. Questo scenario favorisce l’afflusso verso i metalli preziosi piuttosto che verso strumenti finanziari sensibili ai tassi.

Oro da record ma non solo: in rialzo anche il prezzo degli altri metalli

Non sono solo l’oro e la sua performance a catturare l’attenzione degli analisti: anche gli altri metalli preziosi registrano forti rialzi. L’argento ha toccato nuovi livelli storici, superando i 100 dollari l’oncia in alcune sessioni di mercato, mentre il platino ha segnato massimi significativi negli ultimi giorni.

Secondo diversi esperti, la dinamica attuale dei prezzi riflette non solo una fuga verso beni sicuri, ma anche un ampliamento della base degli investitori: non più solo hedge fund e istituzioni, ma anche strumenti ETF e investitori privati stanno accumulando metalli preziosi come copertura contro i rischi macroeconomici.

Con l’oro oltre i 5.000 dollari e gli altri metalli in forte ascesa, i mercati riflettono una crescente domanda di strumenti percepiti come stabilità in un periodo segnato da instabilità politica, incertezze economiche e attese sulle politiche monetarie globali.