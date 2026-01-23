Esteri

Primo trilaterale tra Ucraina, Russia e Usa ad Abu Dhabi

di Lino Sasso - 23 Gennaio 2026

Con il via libera della Russia prende forma oggi ad Abu Dhabi il primo trilaterale tra Ucraina, Russia e Usa. Un incontro definito da più parti come esplorativo ma potenzialmente decisivo nel tentativo di avviare un percorso verso la fine della guerra in Ucraina. Al centro dei colloqui ci sono le garanzie di sicurezza e, parallelamente, alcuni dossier economici considerati funzionali a un possibile processo negoziale più ampio. L’intesa sul formato trilaterale è stata raggiunta nel corso di una lunga notte di colloqui al Cremlino. Ed è stata confermata ufficialmente dal consigliere presidenziale russo Jurij Ushakov al termine dell’incontro tra Vladimir Putin e una delegazione statunitense. Un vertice durato oltre tre ore e mezzo, durante il quale Mosca ha dato il nulla osta alla partecipazione congiunta di Kiev e Washington.

Le delegazioni

Secondo Ushakov, la delegazione russa che prenderà parte ai colloqui negli Emirati Arabi Uniti sarà guidata dall’ammiraglio Igor Kostjukov, capo della Direzione principale dello Stato maggiore (GRU). Il presidente Putin, ha spiegato il consigliere del Cremlino, ha impartito istruzioni dirette ai rappresentanti russi, definendo con precisione i compiti da svolgere nel corso della riunione. Sul fronte statunitense, la delegazione comprende l’inviato speciale del presidente Steve Witkoff, l’imprenditore Jared Kushner, genero di Donald Trump, e, per la prima volta, il senior advisor della Casa Bianca Josh Gruenbaum, esperto di dossier economici. Proprio Washington guarda con favore al nuovo formato. Auspicando che il primo trilaterale tra Ucraina, Russia e Usa possa aprire prospettive concrete per affrontare l’intero pacchetto di questioni legate alla conclusione del conflitto. Durante l’incontro al Cremlino, Putin è stato anche informato del recente colloquio tra Trump e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, avvenuto a Davos. Proprio da Davos, Zelensky aveva anticipato che la delegazione ucraina era già in viaggio verso Abu Dhabi.

Oltre al trilaterale tra Ucraina, Russia e Usa, anche negoziati economici russo-americani

Secondo i media di Kiev, la delegazione ucraina include il capo dell’intelligence militare Kyrylo Budanov e David Arachamia. E’ il leader parlamentare della maggioranza “Servitore del popolo” ed ex negoziatore ai colloqui di Istanbul del 2022. Un dettaglio che rafforza la lettura dell’incontro come passaggio preliminare, utile a testare la possibilità di rilanciare un dialogo strutturato. Parallelamente al formato trilaterale, sono previsti anche negoziati bilaterali russo-americani su temi economici. Witkoff e il rappresentante speciale russo Kirill Dmitriev saranno copresidenti del gruppo di lavoro. Secondo l’analisi dei media russi, l’esito dell’incontro di Abu Dhabi sarà decisivo per capire se esistono reali margini per un processo negoziale più ampio nei mesi a venire.