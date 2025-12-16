Esteri

Qatargate, revoca immunità per la dem Moretti: 5Stelle a favore

A Bruxelles si rompe il "campo largo": il sì dei pentastellati pure contro l'altra dem Gualmini che però si salva nell'esito finale della decisione dell'Europarlamento

di Angelo Vitale - 16 Dicembre 2025

Revoca dell’immunità a Alessandra Moretti per il caso Qatargate: via libera dell’Europarlamento. Il Parlamento europeo ha votato la revoca dell’immunità parlamentare all’eurodeputata del Partito Democratico Alessandra Moretti, nell’ambito dell’inchiesta sul Qatargate. La decisione ha immediatamente acceso il confronto politico, con prese di posizione nette di Pd, centrodestra e del Movimento 5 Stelle che con il suo voto a favore rompe – almeno a Bruxelles – il “campo largo”.

Il voto dell’Eurocamera sul caso Qatargate

L’aula di Strasburgo ha approvato la revoca dopo il parere favorevole della commissione Affari giuridici. La decisione consente alle autorità belghe di procedere con gli atti istruttori previsti dall’indagine. Diversa la sorte della collega dem Elisabetta Gualmini, per la quale l’immunità resta in vigore. Il voto segna un passaggio rilevante in uno dei filoni ancora aperti del Qatargate.

La posizione di Alessandra Moretti

Moretti ha commentato con parole dure il voto europeo. Ha parlato di “una decisione politica” e di un passaggio che, a suo avviso, “non tiene conto della totale estraneità ai fatti”. L’eurodeputata ha ribadito di non aver mai ricevuto vantaggi indebiti e ha dichiarato di voler chiarire ogni aspetto nelle sedi competenti. “Sono serena, so di non aver fatto nulla di male”, ha aggiunto.

La linea del Partito Democratico sulla revoca

Il Partito Democratico ha espresso rispetto per la decisione dell’Europarlamento, ribadendo però il principio della presunzione di innocenza. Il capodelegazione dem a Bruxelles, Nicola Zingaretti, ha ricordato che “la revoca dell’immunità non equivale a una condanna” e ha sottolineato la necessità di attendere gli sviluppi dell’inchiesta senza processi politici anticipati.

Le reazioni del centrodestra al voto

Dal centrodestra, reazioni più nette. Esponenti di Fratelli d’Italia hanno dichiarato che “l’immunità parlamentare non può diventare uno scudo” e che il voto rappresenta “un atto di rispetto verso lo Stato di diritto”. La decisione viene letta come un segnale di rigore istituzionale, indipendente dall’appartenenza politica.

Il Movimento 5 Stelle aveva annunciato in anticipo il proprio voto favorevole. “Gli eurodeputati del Movimento 5 Stelle voteranno per la revoca dell’immunità a Moretti e Gualmini”, avevano dichiarato prima della seduta. Dopo il voto, i pentastellati hanno rivendicato una linea coerente con la loro posizione storica, sottolineando che l’immunità “non deve ostacolare l’accertamento dei fatti”.

I prossimi passaggi, dopo la revoca dell’immunità

Con la revoca dell’immunità, l’inchiesta belga può proseguire. Moretti resta eurodeputata. La vicenda giudiziaria e politica è destinata a proseguire ancora a lungo.

